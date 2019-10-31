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24歲大眼正妹自拍「素人無碼片」　上網賣2片就被抓了

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▲▼大眼正妹自拍無碼A片 上網才賣2片就被逮。（圖／翻攝自Mori Yoshino臉書）

▲24歲大眼正妹自拍「素人無碼片」，上網賣2片就被抓了。（圖／翻攝自MoriYoshino臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

日本儘管情色產業相當發達，但若擅自販售未經審查的A片，還是會面臨刑責處份。四國愛媛縣警方最近破獲一起無碼A片銷售案，一名24歲大眼正妹自拍無碼A片後上網販售，不過才賺取8800日圓（約新台幣2400元）就被逮捕送辦。消息曝光後，正妹姣好的容貌與火辣的身材，也立刻引發網友熱烈討論。

綜合外媒報導， 24歲森河佳帆今年5月24日透過網路販售2張自拍的無碼A片，獲得犯罪所得約8800日圓，不過消息隨即被網路警察巡邏發現。愛媛縣警方調查後循線找到森河佳帆，並且在對方家中找到數十張無碼A片，面對指控森河佳帆則使用緘默權，堅持要等律師到場後才願意說話。

▲工作，辦公室，打電腦，壓力，上班族，勞工，員工。（圖／pakutaso）

▲警方在森河佳帆家中找到數十張無碼A片。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

據悉，警方發現森河佳帆工作的公司，平常經營汽車租賃、經銷、維修業務，公司的負責人則是一位年輕人，而且在同一棟大樓經營另一家公司，附近居民也透露經常看見疑似援交妹、百萬名車出沒，因此他們懷疑這一起無碼A片銷售案，背後應該有龐大的集團在暗中操控。

森河佳帆在網路販售自拍無碼A片的消息曝光後，因為她擁有姣好的容貌、水汪汪的大眼及火辣的身材，立刻引起網友決定肉搜，她的臉書很快的就被人發現，照片中她不論長髮、短髮都能完美駕馭，其中一張身穿細肩帶的衣服更凸顯傲人上圍，引發網友熱烈討論。

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