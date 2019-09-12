穿浴衣秒飛日本、重返滬尾戰役！淡水古蹟博物館「全國古蹟日活動」



▲淡水古蹟博物館舉辦「2019全國古蹟日活動」，「滬尾之役體驗館」打造《沙崙登陸大挑戰》。（圖／新北市立淡水古蹟博物館提供，下同）

記者林育綾／新北報導

呼應2019年「全國古蹟日」，新北市立淡水古蹟博物館延續文化部「再造歷史現場專案計畫」精神，規劃多項古蹟日系列活動，其中舉辦10場「清法戰爭滬尾-文化路徑導覽」，將帶領觀眾重返1884年滬尾之役，分為清軍、法軍之路，深刻體會古今歷史交錯的心動瞬間；此外在多田榮吉故居還有「浴衣體驗」，彷彿秒飛日本！



▲10場「清法戰爭滬尾-文化路徑導覽活動」，帶領觀眾重返1884年滬尾之役。（圖／新北市立淡水古蹟博物館提供）

淡水古蹟博物館將舉辦10場「清法戰爭滬尾-文化路徑導覽」在9/21至10/26期間舉行，並提供有免費專車接送，帶領觀眾重返1884年滬尾之役，文化路徑分別為清軍或法軍之路，由文史學者的專業導覽帶領參與者親身踏查歷史場域，深刻體會古今歷史交錯時的心動瞬間。

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▲1884滬尾之役文化路徑，分為清軍或法軍之路。



另外在淡水海關碼頭C棟倉庫也打造「滬尾之役體驗館」，9月底也即將落成「觀潮廣場裝置藝術」，都是以高科技加上互動體驗，產生歷史與現代的跨時空交流與對話。



▲「滬尾之役體驗館」情境之一《小小分身遊淡水》。



「滬尾之役體驗館」將時空拉回到滬尾戰役前線的歷史現場，以《填石塞港大作戰》、《沙崙登陸大挑戰》、《小小分身遊淡水》等情境展示，結合沉浸式科技互動體驗，塑造生動的場景，邀民眾深入戰地感受槍林彈雨的情景。而9月底即將登場的觀潮廣場裝置藝術，採用最新穎的光雕技術，搭配手機QR Code掃描進入互動塗色模式，讓人人都可以是藝術光雕師。



▲還有「多田榮吉故居浴衣體驗」秒飛日本！



古蹟日系列活動中，還有「多田榮吉故居浴衣體驗」，將於9/14至15下午13時至17時，提供和服著裝、日本舞體驗、茶道體驗。更多活動詳情可至「淡水古蹟博物館」官網查詢。