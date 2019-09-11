郭王會／郭台銘憂立法專業　「為何立委跟里長做的事一樣？」

記者徐政璿／台北報導

鴻海集團參選人郭台銘準備參選2020總統，11日清晨赴新竹和台北市長柯文哲、柯爸、柯媽一起城隍廟參拜，9點30分到立法院拜訪前立法院長王金平。郭台銘在會面時，除了親送月餅之外，還笑說這是他第一次到立法院，他也忍不住問說，他最近接觸要選舉的立委和里長，發現里長做的事跟立委做的事都一樣，當場問王金平為何會有如此現象。

▲郭台銘、王金平會面。（圖／記者屠惠剛攝）

郭台銘表示，這是他第一次到立法院，「我過去都做經濟不了解政治」，但立法院非常重要，包含經濟、科技的立法，都是很重要的。

郭台銘也忍不住問說，他最近接觸要選舉的立委和里長，發現里長做的事跟立委做的事都一樣，立委每天所忙的工作，跟里長工作工作，「差別多一點」，這樣怎麼期待立委專心問政，怎麼做科技和經濟立法？有什麼好建議讓立委可以專心在國會？

王金平回說，立委是民選，要照顧選區，立委接受選民拜託，立委也是要做服務，這是互相的，選舉的時候選民回饋。

王金平強調，選民服務歸選民服務，真正在立法時以政黨為主體，決定政策方向，選服跟立法這是時間分配問題，應該要調配時間。

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