週六嗨翻喝酒醉「右手隨便放」　他到院治療2小時手指還是卡到爆！

▲網友把手臂當成枕頭躺了整晚，隔天手指竟不能正常運動。（示意圖／取自pixabay）

實習記者曾筠淇／綜合報導

一名網友在8月17日周末時，如往常的和朋友在夜晚喝酒，當天回家後，他就躺在沙發上打算「休息片刻」，結果隔天早上5點才起床，便發現自己的手臂居然無法動彈，經過醫師診斷後，他的右手因為整夜被頭壓著，所以已經損傷神經，很有可能將永遠無法收縮右手的手指。

一名網友在美國社交平台「rebbit」發文寫道，自己在17日和先前的每個周六一樣出門喝酒，當天正巧遇上幾個朋友，便用幾杯啤酒開始了那個夜晚；他當天返家後，就直接倒在沙發上，打算「休息片刻」，但因為不小心睡得太熟了，到了隔天清晨5點才醒來。

原PO清醒後就發現自己的右手臂無法動彈，他提到自己的體重超過100公斤，因為他先前也時常把手臂當枕躺，這個情況更不是首次出現，所以起初不以為意。不過，在原PO按摩、放鬆了20分鐘後，狀況仍未獲改善，他就趕緊搖醒身為醫師的母親，並即刻就醫，而在院內的2小時中，雖然手臂情況明顯好轉，但手指卻不能正常運動。

經過一些手臂神經測試後，醫師表示，他不知道原PO是如何在不舒服的姿勢下睡著，但確定的是，原PO的手臂神經已經損傷，很可能會永遠無法收縮右手手指。此外，醫師也提到，這類情況其實很常見，而且當病患的受傷狀況較嚴重時，很可能會難以完全復原。

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▲橈神經麻痺又稱「週末夜麻痺」、「蜜月麻痺」。（圖／記者林悅翻攝）

據悉，這類型的病人大多在前一夜飲酒狂歡，因此睡得很沉，同時因為以臂為枕，讓手臂受到了不當的壓迫，才會導致「橈神經麻痺」，這類疾病又稱「週末夜麻痺」、「蜜月麻痺」，因為這些狀況最常出現在週末夜晚，又或是在新婚之際，妻子躺在老公的手臂上睡整晚而發生。

只要是橈神經行經之處遭受壓迫，都會造成神經性損傷，其中最容易受傷的位置在上臂的「螺旋溝」，大約落在肱骨的中下緣。不過這種病況的復原程度依個人情況會有所不同，若僅單純受到神經壓迫者，不用特別治療也能自然恢復，但病情嚴重者，就必須接受復健治療。

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