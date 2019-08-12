影／凌晨上廁所！臥室突現一道「黑色詭影」他嚇壞…警一查：陽台藏驚悚真相

記者朱世凱／綜合報導

家住福建省泉州市的謝姓男子表示，他近日凌晨熟睡時，因為一股尿意襲來，所以起身去洗手間，不料卻在臥室見到一道「詭異黑影」閃過，他嚇得趕緊叫老婆起床並且報警尋求援助。警方到場後推斷是小偷闖入，不過黑影早已消失無蹤，正當他們調查結束準備離去時，赫然發現陽台有動靜，才驚覺小偷已經躲藏在那好幾個鐘頭。

▼凌晨起床上廁所被莫名黑影嚇壞。（示意圖／CFP）

據《看看新聞》報導，謝男說，事件發生在8日凌晨4點多，他當時起床上洗手間時，突然看見臥室有一道黑影快速竄過，並且朝著房門離開，所以立刻把老婆叫醒一同追出門查看，同時報警求助。謝男也稱，自己家住5樓，推斷是小偷跑進來行竊，恰好讓他撞上。員警得知消息後，便火速趕來現場調查。

警方初步推斷，小偷是翻牆進入謝先生的家，然後通過儲藏間後爬到2樓，由於2樓陽台門沒鎖，他便從2樓直接走到5樓，而謝先生所住的臥房房門又沒鎖，小偷才會大膽走進房內行竊。調查結束時，天已經亮了，員警正準備回派出所時，赫然發現小偷還躲在2樓的陽台內伺機而動。

▼謝男說，他們夫妻倆都嚇出一身冷汗，卻仍追出門查看。（圖／翻攝自看看新聞）

員警戴耀宗表示，「當我們要抓捕的時候，這個人（小偷）就直接從2樓跳到1樓儲物間的屋頂，然後從屋頂沿著這棟樓的圍牆跑了一段，從圍牆上面跳下去了。」經過員警和好心民眾的合力追捕後，小偷最終被抓獲，讓大家驚訝的是，30歲的嫌犯李姓男子早在10多天前，就已經也來過謝男家盜竊。

謝男表示，7月20日，也有1000多元現金（人民幣，約新台幣4000元）被盜，但當時他沒報警。經過審訊後，小偷坦誠犯案，目前已被刑事拘留，案件正在進一步審理中。

▼警方最終成功逮捕了李姓嫌犯。（圖／翻攝自看看新聞）