他被資遣...頂43度豔陽「路邊發履歷」求職！感動女老闆工作秒來

▲美國男路邊求職,真的順利找到工作。(圖/翻攝自推特/@MelissaPR)

記者錢玉紘/綜合報導



美國亞利桑那州鳳凰城男子霍格蘭(Patrick Hoagland)先前被資遣,後來上網求職或寄履歷到當地公司,都未得到回覆,他乾脆想了一個奇招,直接站在路上發給路人履歷。沒想到剛好碰上貴人,拿了履歷後幫他PO網,得到大量的工作機會。

霍格蘭先前在一間金屬回收公司擔任堆高機操作員,但被資遣了,找工作找了好幾周都處處碰壁,於是便想出這個方式,「雖然我才失業幾周,但因為不在計畫內,讓我很心急,只想趕快找到工作」。於是,霍格蘭頂著大太陽,站在路邊,舉牌子寫著,「請拿張履歷吧,我被資遣,正在找工作」,並把自己的履歷印成傳單發送。



剛好開車經過的老闆迪吉費莉波(Melissa DiGianfilippo )看到了這一幕,她本身經營一家行銷公關公司,對於霍格蘭的辛苦和創意感到印象深刻,於是拿了一張履歷,「當時外面大概很熱,可能有43度左右吧,我沒想到會有人在路上這麼做,直接當場發履歷,而且還笑得很開心」。

▲霍格蘭發給路人自己的履歷。(圖/翻攝自推特/@MelissaPR)

可惜的是,霍格蘭的專長與迪吉費莉波公司所需要的人才不同,但她仍然欣賞這樣的創意,於是幫忙把履歷PO在推特以及求職網站上,希望能讓更多人知道。

沒想到,這個舉動讓霍格蘭的信箱在幾天內被灌爆了,收到大量從企業、承包商或是招聘人員的來信,以及大量的工作機會,甚至還有一些暖心Email,純粹想要祝他好運。霍格蘭最後選擇了當地的一家混凝土研磨公司,也與老闆見了面,順利得到工作。



迪吉費莉波提到,「我的確是希望PO文可以幫助他找到工作,我在臉書、IG、推特和LinkedIn上都PO文,好多人跟我聯絡,這是我絕對沒有想過的,我感到很驚訝,原來有這麼多人想要參與這個充滿正能量的事情」。她認為,這個故事提醒了大家,有時候一個簡單的小善舉,可能就會改變某人的一生,霍格蘭則激動表示,真的很感謝迪吉費莉波的幫忙。

I was driving down Camelback Rd in Phx near my office and saw this guy on the side of the road with a smile in 110-degree heat, with a sign asking people to take his resume. I love that he was not asking for a handout, just for people to consider him for a job. #pleaseshare #job pic.twitter.com/5QAUpCkGWk