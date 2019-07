美國國家情報總監8月15日去職　川普證實：將提名受尊敬的德州眾議員

▲美國總統川普內閣又傳人事異動。(圖/路透社)

記者張靖榕/綜合外電報導

美媒於當地時間28日引述知情人士報導,美國國家情報總監(Director of National Intelligence)柯茨(Dan Coats)預計在近期內下台。不久後,總統川普透過推特證實這項人事異動,近日會提名聯邦眾議員雷克里夫(John Ratcliffe)接任國家情報總監,柯茨則會在8月15日離職。此為又一位閣員與川普意見不合而去職。

綜合外電報導,就在《紐約時報》引述消息人士報導後的數小時內,勤勞「發推」的川普就在推特上點名下一位接任者,「我很高興能夠宣布,我將提名受到高度尊敬的德州眾議員雷克里夫成為國家情報總監。」

對於柯茨即將去職,川普明確表示時間是8月15日,「我想感謝柯茨,他為這個國家奉獻傑出的服務。」柯茨曾就俄羅斯、伊朗和北韓的重大問題的評估上和川普意見分歧;對於這項人事異動,他的辦公室尚未做出任何回復。

I am pleased to announce that highly respected Congressman John Ratcliffe of Texas will be nominated by me to be the Director of National Intelligence. A former U.S. Attorney, John will lead and inspire greatness for the Country he loves. Dan Coats, the current Director, will....