波音再遭重擊！787偷工減料遭檢方調查　員工爆：公司「重量不重質」

▲波音787夢幻客機。(圖/路透)



記者張方瑀/編譯

《西雅圖時報》(The Seattle Times)引述2名內部人士說法指出,目前聯邦警察官已經將波音公司的調查範圍,從737 Max擴大到波音787夢幻客機(Dreamliner)。原因竟是787夢幻客機被懷疑「偷工減料」,檢方要求波音公司提供其南卡羅萊納工廠的生產紀錄。消息人士推測,波音公司從事發之前,就常常收到「重量不重質」的指控,看來檢方有意從企業內部文化開始調查。

《西雅圖時報》共引述3為內部消息人士說法指出,指出,美國司法部(DOJ)在6月初向波音787夢幻客機的生產工廠發出傳票,儘管目前司法部與波音公司皆拒絕回應,但消息人士表示,發出傳票的檢察官與737 Max的調查小組相同。《西雅圖時報》今年3月就曾報導波音公司的飛安缺陷,如今美國交通部檢察長、聯邦調查局與司法部正在合作進行秘密調查。

夢幻客機於2007年推出,被譽為波音新一代飛機中最重要的一款,起初夢幻客機的工廠設在華盛頓州的艾弗雷特工廠(Everett facility)這裡也是是世界上規模最大的飛機組裝工廠,包含波音747、波音767、波音777和最新的波音787都在此組裝生產。直到夢幻客機系列大受歡迎後,增建了位在南卡羅萊納州(South Carolina)的工廠。

Federal prosecutors have expanded their probe beyond the Boeing 737 Max aircraft to the Boeing 787 Dreamliner, The Seattle Times reported Friday, citing sources https://t.co/4qOiLSQ4A8