波音再遭重擊！787偷工減料遭檢方調查　員工爆：公司「重量不重質」

▲波音787夢幻客機。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

《西雅圖時報》（The Seattle Times）引述2名內部人士說法指出，目前聯邦警察官已經將波音公司的調查範圍，從737 Max擴大到波音787夢幻客機（Dreamliner）。原因竟是787夢幻客機被懷疑「偷工減料」，檢方要求波音公司提供其南卡羅萊納工廠的生產紀錄。消息人士推測，波音公司從事發之前，就常常收到「重量不重質」的指控，看來檢方有意從企業內部文化開始調查。

《西雅圖時報》共引述3為內部消息人士說法指出，指出，美國司法部（DOJ）在6月初向波音787夢幻客機的生產工廠發出傳票，儘管目前司法部與波音公司皆拒絕回應，但消息人士表示，發出傳票的檢察官與737 Max的調查小組相同。《西雅圖時報》今年3月就曾報導波音公司的飛安缺陷，如今美國交通部檢察長、聯邦調查局與司法部正在合作進行秘密調查。

夢幻客機於2007年推出，被譽為波音新一代飛機中最重要的一款，起初夢幻客機的工廠設在華盛頓州的艾弗雷特工廠（Everett facility）這裡也是是世界上規模最大的飛機組裝工廠，包含波音747、波音767、波音777和最新的波音787都在此組裝生產。直到夢幻客機系列大受歡迎後，增建了位在南卡羅萊納州（South Carolina）的工廠。

Federal prosecutors have expanded their probe beyond the Boeing 737 Max aircraft to the Boeing 787 Dreamliner, The Seattle Times reported Friday, citing sources https://t.co/4qOiLSQ4A8 — CNN International (@cnni) 2019年6月29日

不過先前南卡羅萊納的工廠就頻頻傳出做工粗糙、偷工減料，消息人士認為，檢方有意調查整個公司的「企業文化」，包含要求員工放下問題，避免延誤訂單期限。《西雅圖時報》調查企業文件、採訪企業前後任員工後發現，波音公司內部有著「重視生產速度而非質量」的企業文化，面對生產進度落後時，公司會要求員工加快速度，忽略組裝時發現的問題。