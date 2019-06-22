吃完隔夜菜腹痛噁心！　34歲孕婦不幸感染「李斯特菌」...隔天分娩出死胎

▲李斯特菌在美國每年約引起2500份病例、500人死亡。（示意圖／免費圖庫pixabay、pixels）

大陸中心／綜合報導

陝西西安34歲的段姓女子是位二胎孕婦，懷胎29周的她3日晚突然腹痛、發熱惡心，送醫檢查後發現，她各項感染指標均明顯升高，必須要輸入大量抗生素，到了隔天清晨，她分娩出死胎。對此醫生表示，段女是因為送醫前一小時吃了冰箱存放的過夜剩菜，感染了李斯特菌。

根據《西安晚報》報導，段女因之前有懷孕的經驗，此次懷二胎不像新手準媽媽會謹小慎微，身體狀況也比較好，但在3日當晚，她在吃了隔夜剩菜後身體出現異樣，檢查發現各項感染指標均明顯升高。產科、感染科等相關科室對此情況進行了血液培養，並為段女注射三代頭孢菌素。

由於段女臨產在即，輸入的大量抗生素對腹中胎兒產生了危害，無奈之下，患者及家屬要求放棄胎兒，全力救治孕婦。段女隔日清晨分娩出一死胎，產科將胎盤送病檢，結果為急性絨毛膜羊膜炎，血液培養結果為李斯特菌（ Listeria monocytogenes）。

▲懷孕婦女感染李斯特菌有機會導致流產及死胎。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

醫師判斷說，段女是因為吃了含有李斯特菌的隔夜菜，才受到感染；李斯特菌主要以食物為傳播媒介，多在生冷的蔬菜、瓜果、乳製品中，它甚至在-20℃的冷凍室也能存活一年，因此又被稱為「冰箱殺手」。

醫師進一步闡述說，普通人感染後的發病率只有幾十萬之一，但對於免疫力低下的孕婦而言，感染後可能引致死胎、流產等危險；孕婦一旦出現發熱、腹瀉或感冒症狀要及時就診。