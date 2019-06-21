長榮罷工第2天！旅客累癱「倒地就睡」　長長人龍塞爆櫃檯

記者羅志華／桃園報導

長榮罷工進入第2天，已有近千名空服員交出俗稱「三寶」的護照、工作證、台胞證，根據長榮航空官網顯示，21日共有96個航班由台灣出發，有45航班取消；回台灣有95航班，其中則有26航班取消。機場櫃檯擠滿長長人龍，雖已消化一部分，但仍有旅客還沒等到，累癱坐在地板上直接睡覺。

▲旅客在地板上等候。（圖／記者羅志華攝，下同）



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▲旅客表示，原本直飛的航班，改成需要轉機，相當不方便。

記者現場直擊白衣服小姐無奈低吼，「我本來是直飛的，變成這樣我很麻煩、很麻煩的。」而旁邊地勤則耐心講解，安撫她的情緒。

目前地勤人員站一排在櫃檯前叫號，臉色相當凝重、疲憊。旅客大多數都在抱怨，但幸好都很理性，沒有爆發推擠衝突。

▲地勤站一排叫號。



長榮航空則表示，桃園市空服員職業工會於20日16時發動突襲式罷工行動，已對無辜的旅客、員工及相關旅遊業者造成莫大的衝擊及不便，長榮航空已立即成立緊急應變小組，並盡最大的努力全力動員，在政府、友航及相關旅遊業者的協助下，共同疏運旅客，並盡一切所能降低對旅客的影響。

提醒旅客，若對後續行程受影響感到憂心及恐慌，最新航班取消或異動將隨時更新公佈於長榮航空罷工專區網頁、手機APP或臉書，旅客也可撥打至長榮航空服務中心02-2501-1999查詢相關訊息。

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