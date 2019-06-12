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發票退款只到6月底！中油95無鉛汽油理賠　籲民眾把握時間

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▲中油95無鉛汽油銅片測試超標理賠進度說明記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中油公司油品行銷事業部執行長羅博童（左）、副總經理黃仁弘（中）、煉製事業部副執行長辛繼勤（右）說明「95無鉛汽油銅片測試超標」理賠進度。（圖／記者林敬旻攝，下同）

生活中心／台北報導

台灣中油公司去年11月開始受理95無鉛汽油銅片測試超標理賠申請，對車主祭出2倍補償方案，截至6月10日已累計理賠11.4億元，理賠筆數達34萬多筆！台灣中油提醒理賠作業將至6月30日（五）截止，呼籲民眾盡快提出申請。

去(107)年10月21日台灣中油主動對外揭露95無鉛汽油經銅片測試超標的訊息，並積極進行處理及善後補救措施，基於保障消費者權益立場，以從寬認定的原則訂定理賠方案，11月1日開始接受消費者申請理賠。

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▲中油95無鉛汽油銅片測試超標理賠進度記者會，煉製事業部副執行長辛繼勤說明。（圖／記者林敬旻攝）

▲中油公司煉製事業部副執行長辛繼勤表示，事件發生後已就油品製程、工廠管理澈底檢討改進。

根據中油統計，截至今(108)年6月10日申請理賠筆數達342,778筆，發票872,839張，單筆最高申請理賠發票金額為394,423元，選擇匯款理賠者占65.27%，入捷利卡者34.73% ；車輛維修申請1,977件，理賠成立1,742件，單筆最高理賠金額68,976元，累計中油已支應11.4億元，其中油料理賠11.32億元，車輛維修理賠0.08億元。

中油表示，事件發生後已就油品製程、工廠管理澈底檢討改進，以源頭管控方式，即汽油配油時，針對每股摻配料皆進行陶氏試驗，可快速檢測是否有輕質含硫物質，發現不合格立即停止摻配，並在成品槽加強檢驗，確認全部合格後才出廠發貨；供油中心亦加強油品品質管制作業，於發油前特定化驗加做銅片腐蝕測試。未來也將本持初心，以「品質第一、服務至上、貢獻最大」的經營理念，致力於精進與創新，持續為消費者提供加油服務。

中油表示，車主若曾在公布的159間加油站加油，至今年6月30為止，可憑發票到指定的112座加油站（每日08：00至20：00）和9個營業直銷處櫃檯（上班時間08：00~17：00）申請退費，可選擇電匯或是捷利卡退費，中油審查通過後，民眾可獲得2倍賠償，7月1日至30日則受理沒有發票的退款案。

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關鍵字：中油,95無鉛汽油

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