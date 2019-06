快訊／直升機墜毀曼哈頓中城！「砰一聲」直墜54樓頂　至少1人死亡

▲曼哈頓一架直升機撞上大廈,現場濃煙密布。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

紐約曼哈頓(Manhattan)的曼哈頓中城(Midtown Manhattan)發生一起空中事故,一架直升機墜落在第7大道787號的54層樓高的建築物,至少1人死亡。紐約州長安德魯(Andrew Mark Cuomo)指出,直升機上有人出事了,但大樓內部並無出現傷亡。詳細事故原因為何,有待警方進一步調查。

據《紐約時報》報導,一位目擊的民眾指出,事發當時出現巨大的爆炸聲,像是人孔蓋炸裂的聲音,「我聽到了一聲巨響,同時也感覺到了震動,原本以為是大卡車開過,但感覺又有點太大聲。」

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH