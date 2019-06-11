快訊／直升機墜毀曼哈頓中城！「砰一聲」直墜54樓頂　至少1人死亡

▲曼哈頓一架直升機撞上大廈，現場濃煙密布。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

紐約曼哈頓（Manhattan）的曼哈頓中城（Midtown Manhattan）發生一起空中事故，一架直升機墜落在第7大道787號的54層樓高的建築物，至少1人死亡。紐約州長安德魯（Andrew Mark Cuomo）指出，直升機上有人出事了，但大樓內部並無出現傷亡。詳細事故原因為何，有待警方進一步調查。

據《紐約時報》報導，一位目擊的民眾指出，事發當時出現巨大的爆炸聲，像是人孔蓋炸裂的聲音，「我聽到了一聲巨響，同時也感覺到了震動，原本以為是大卡車開過，但感覺又有點太大聲。」

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH — Lance Koonce (@LHKoonce) 2019年6月10日



安德魯指出，經過初步調查，這架直升機在787號的屋頂上進行了緊急迫降，隨後還發生了火災。此外，他補充說明，大樓裡的人們都提到「感覺到大樓在震動」。

據了解，目前的火勢已經得到控制。據《CNN》報導，消防署目前已出動25個消防部門、單位，且正在進行疏散建築物內部人員的作業。