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拒絕虐待！馬戲團首創沒動物的表演　觀眾驚：可以放獨角獸出來？

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（圖／翻攝自YouTube／Optoma EMEA）

▲德國馬戲團首創，沒有動物的馬戲表演。（圖／翻攝自YouTube／Optoma EMEA）

國際中心／綜合報導

一提到馬戲團，很多人會聯想到虐待動物的新聞，老虎被鞭打訓練跳火圈、大象被逼著踩大球之類的悲傷故事，但除此之外呢？你能想像沒有動物的馬戲團嗎？德國的馬戲團「Roncalli」做到了，而且他們的節目比有動物的馬戲團還要精采。

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Roncalli馬戲團從1976年以來，一直以動物表演的節目形式為招牌，但就在最近，他們決定做出改變，試圖扭轉這一行虐待動物的行為，這些表演仍然有大象、火圈和雜技演員，但是特別的是，這些動物都不是真實的，而是由投影設備創造出來的3D動物。

（圖／翻攝自YouTube／Optoma EMEA）

▲這些動物都是用投影效果做出來的。

這麼特別的演出總共需要11台精密的投影設備，讓觀眾獲得精采絕倫的體驗，而從觀眾的表情看來，沒有動物，完全不影響表演的精采程度，而且還更神奇魔幻。

對於這項創舉，網友的反應都非常正面，「這太不可思議了，是表演史上劃時代的創舉。」「用投影的話，連獨角獸和噴火龍都可以抓來表演了。」「這才是現代社會應該要有的馬戲團！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

（圖／翻攝自YouTube／Optoma EMEA）

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關鍵字：德國,馬戲團,虐待動物,3D

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