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櫻桃小丸子的爸爸原來是菜販！「超人氣動漫老爸」大揭密

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▲▼蠟筆小新、柯南漫畫 。（圖／記者高敏鳳攝）

▲柯南漫畫 。（圖／記者高敏鳳攝，下同）

生活中心／綜合報導

你印象最深刻的卡通老爸是哪一位呢？DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察網友，統整出人氣最高的「動漫老爸」，並介紹他們的特性及職業。快來看看你對於這些「老爸」了解夠不夠透徹！

首先要提到從1994年就開始連載的「名偵探柯南」，當中好色又高傲的毛利小五郎，又愛好賭賽馬，只要有高額酬勞的案子都會接，但其實深愛著前妻，雖然不常見面但仍默默關心，還曾說吃膩小蘭做的菜，藉機暗示要妻子回來。

經典卡通「哆啦A夢」的主角大雄爸爸野比大助，是朝九晚五的典型上班族，有抽菸的不良嗜好，好幾次試過要戒菸卻總戒不成，平時喜歡釣魚、打高爾夫球。最讓人意想不到的是，他年輕時很喜歡畫畫，甚至曾有機會可以成為有知名度的畫家，但他卻為了大雄媽媽，果斷放棄難得的機會，成為了一名普通的上班族。

「七龍珠」中的孫悟空與琪琪結婚後生下兒子孫悟飯，但卻天天讓老婆生活忙碌、為家計操心，還要擔心兒子的學業。也許對妻小來說，他並不是一個好丈夫、好爸爸，不過網友們似乎相當喜歡孫悟空過人的體力與親切的個性，還是前仆後繼的選他當最佳老爸人選。

「蠟筆小新」中的35歲的野原廣志堪稱卡通界的「高富帥」爸爸，還有著早稻田大學的高學歷，是一間大企業的課長，年收入將近3百萬台幣，在埼玉縣擁有一棟價值千萬的獨立別墅。雖然愛看辣妹又有腳臭，但每到休假幾乎都會在家陪小孩，還會幫忙修家具，可以說是愛妻、顧家的好男人。

▲▼蠟筆小新、柯南漫畫 。（圖／記者高敏鳳攝）

可愛「龍貓」裡小梅和小月爸爸草壁達郎則是一間大學裡的考古學教授，妻子因為染上結核病，因此待在醫院休養；他帶著兩個女兒搬進森林附近的一間舊房子，雖然平時在家都忙著撰寫論文，但還是會經常抽空陪女兒玩耍，是一個性格溫和、顧家的爸爸。

「飛天小女警」的的尤教授不僅是一位爸爸，同時擔起媽媽的角色；小女警們負責小鎮村居民的安全，而尤教授負責照顧他們的起居和一切家務事，且與小女警之間的親情非常緊密強大。

「我們這一家中」的花爸是一名上班族，臉上帶著一副小小的圓框眼鏡，看起來對什麼事都興致缺缺，對於老婆詭異誇張的行徑，卻經常抱著看笑話的態度。花爸是一名老菸槍，喜歡吃竹崙、喝酒，平時沉默寡言的他，卻總在關鍵時刻一鳴驚人，讓全家都傻眼，作風頗有傳統大男人的風格。

「超人特攻隊」的超能先生（巴鮑伯）有著超強大的力氣，但某次使用超能力拯救民眾時，卻遭政府強迫「退休」，鮑伯難以忍受平凡生活，偷偷進行英雄使命，直到家人性命受到威脅，鮑伯才意識到，原來家人才是他「最大的冒險」；一個擁有強大力量的超人面對一家妻小，仍有著溫柔纖細的心。

最後是1986年開始在少女漫畫雜誌《Ribon》連載的「櫻桃小丸子」你一定有印象。主角小丸子爸爸櫻弘志在劇中沒有太多的戲份，甚至經常一出場就是醉醺醺的模樣，也沒有看過他工作的樣子。但事實上，現實中小丸子的爸爸是一名菜販，性格有些散漫，平時喜歡喝酒、釣魚和看棒球。雖然他嘴上總是愛在大家面前取笑小丸子，但其實內心是非常愛護兩個女兒的。

▼《櫻桃小丸子》。（圖／翻攝自推特）

▲▼《櫻桃小丸子》追悼西城秀樹。（圖／翻攝自推特）

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關鍵字：動漫老爸,小丸子,蠟筆小新,孫悟空,柯南,哆啦A夢,我們這一家

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