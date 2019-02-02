韓國人好面子：重視外表的泡菜民族上完廁所不洗手？

▲ 南韓明洞街頭。（圖／記者張克銘攝，下同）

作者：王天中

摘自：時報文化出版《韓國人，你「潮」什麼？》

●精選書摘

「有些韓國人如廁後不洗手」的傳言並不假。我還發現，部分韓國帥哥和美女很注重自己的外表，習慣在噓噓後，瘋狂整理帥氣或美麗的髮型，嗯，用的正是那雙沒洗過的手……。

唉，我不否認自己是個哈韓族，15年前開始就是，但從事這麼久的記者工作，也練就了敏銳的觀察力，還有……報導「真實」的習慣。

這項在韓國生活時的觀察，我要重申，並不是「所有韓國人」都這樣，而是「有些」。那就是，外傳的「有些韓國人如廁後不洗手」是真的。

每次回台灣，都會和朋友分享我在韓國LONG STAY的發現，每當我和大家分享這件事時，朋友們都嚇壞了。

我曾經「多次」遇到有些外表光鮮亮麗的韓國帥哥們，他們如廁後為了整理自己的髮型，站在公廁大鏡子前，死命地用手抓自己的頭髮，但卻不洗手。

我的馬來西亞同學敏敏也說：「又不是只有男人，我在公廁裡也看過韓國女生，上完廁所只記得補妝，但沒洗手就離開了……。」

「有些韓國人上廁所不洗手」這件事，在網路上曾被熱烈討論過。老實說，我在寫這本書前，曾經很認真思考過，是不是要寫這個議題，壓力感到頗大呀！

「怎麼會這樣詆毀我所喜愛的韓國？」

「以後怎麼面對那些愛面子的韓國朋友？」

「不怕以後過不了海關嗎？吃不到炸雞怎麼辦？」

唉，如果不是眼見為憑，我實在不敢這麼寫。

說真的，全世界都有人上完廁所不洗手，我也曾在日本和台灣，看過各式各樣的男人（當然，我可不敢硬闖女廁），象徵性地讓「那兩根手指頭」沾沾水，交代性地「表演洗手」。

點出「有些韓國男人如廁後不洗手」，其實不是要突顯韓國人衛生習慣差，而是想點出「重視門面」這檔事，對韓國人的重要性。

男公廁奇遇記

這回LONG STAY的初期，我為了租首爾的房子，透過網路找到一位懂中文的不動產仲介BRYAN。

我們第一次碰面時，約在他辦公室附近的連鎖咖啡廳。BRYAN知道我們的需求後，用平板電腦介紹了很多房子給我和戶長，之後就準備帶我們去看屋。在離開咖啡廳前，我和戶長分別去上了大樓裡的公廁。

一如往常，噓噓完，我到洗手檯洗手，這時，眼角餘光瞄到一位韓國中年大叔，上完廁所後，直接就從我身後離開了（嗯，沒洗手）。

「可能趕時間吧！」我這麼想。

當我雙手抹上肥皂（注：韓國有很多公廁，還在使用被塑膠網子吊起來的肥皂，而不是洗手乳），這時，身後又站了一位噓噓完的年輕帥哥。

由於左手邊的洗手檯沒人在使用，我很好奇，這老兄不去洗手，站在我後面幹嘛？（我趕忙夾緊屁屁）

接著，我又透過面前的大鏡子瞄了帥哥一眼，他依舊站在我身後，和我共同照著那面大鏡子、撥了撥頭髮，擠眉弄眼了一翻。接著，沒洗手就離開廁所了。

「靠！不洗手嗎？好奇怪？」我撕了一旁的紙巾，邊擦手邊皺著眉頭。

正當我把紙巾扔到垃圾桶，又有個穿著制服的高中生，從廁所裡解放完衝了出來，繞過我往廁所外走，還拿出手機，透過手機的鏡面螢幕，整理頭髮。

「哇咧！他也沒洗手耶！」

過去，我經常到韓國旅行，但從沒去注意「韓國男生上完廁所洗不洗手」這件事，但那天讓我「上一次廁所就碰到三個男人不洗手」，真的嚇了一大跳。

為了避免讓BRYAN不爽，也不要讓人家覺得咱們台灣人很失禮，有關這場「廁所奇遇記」，我剛開始都忍著不提，即使心中真的很想問他：「韓國男人上廁所不洗手嗎？」

一周後，我們終於租到房子，在BRYAN辦公室簽約。由於保證金（租金）匯款需要時間，過程中他很熱情地邀請我們，到大樓後面的豬肉湯飯食堂吃便飯。

一般的韓國上班族工作都很忙錄，不喜歡浪費時間在中飯上，BRYAN唏哩呼嚕就把眼前的豬肉湯飯給嗑了，然後，從包包裡掏出牙膏和牙刷，一句「請等一下」，就往公廁裡跑。

「不會是去食堂公廁裡刷牙吧？」我問戶長。

「廢話，不然拿牙刷去刷馬桶喔？」戶長吐我槽。

「但是，這食堂廁所，味道不大好耶？！」

於是我假裝要噓噓，好奇地去公廁裡一探究竟。果然，BRYAN就在味道複雜的廁所裡刷牙，而且身旁還有另一個陌生男人，和BRYAN一起張大了嘴刷牙！

廁所裡很熱鬧，除了刷牙2人組，加上在小便斗前假裝噓噓的我外，還有一位大叔站在我身邊「洩洪」。（隱約還聽到有人關著門，在劈哩啪啦地「種芋仔」）接著，身旁那位洩完的大叔，抖了抖、拉上拉鍊，走到洗手檯前，卻發現洗手檯被刷牙2人組霸占了，然後他站在BRYAN後面，拉拉衣服，瀟灑地離開了！（對啦，又一個沒洗手的韓國人）

吃完飯、簽了約，我實在忍不住，白目地問了BRYAN：「韓國人平常都習慣在公廁裡刷牙嗎？」

他笑說，很多台灣人都問他這個問題。

BRYAN的解釋是，韓國牙醫的收費很高，萬一蛀牙就要大破費，所以人人都很重視口腔衛生，養成飯後刷牙的習慣是必須的。

如果碰到食堂裡沒有廁所，還會特地跑到地鐵的公廁裡刷牙。

「有這麼急嗎？牙線剔一剔，回家再刷嘛！公廁味道又不好，萬一有人在裡頭拉肚子也照刷啊？」

「不行啦！萬一有菜渣卡在牙齒上怎麼辦？很醜、很不禮貌啊！」（BRYAN話一講完，我趕快拿出手機，看看自己牙齒上有沒有卡豬肉或韭菜……。）

BRYAN又說：「你是不是還想問我，韓國人上廁所為什麼不洗手？」

「你怎麼知道我要問這個？」

「台灣人和日本人常這樣問……。」

BRYAN又解釋，大部分韓國人的衛生習慣還是很好的，都會記得洗手（我懷疑）。但有些人個性很急，如果有其他事趕著處理，又不想排隊浪費時間，就有可能「忘了」或「忽略」要洗手，但這只是少數。

「沒洗手的人不少耶！但幾乎每個人都會在廁所裡整理頭髮……。」我不怕死地打槍BRYAN。

「好吧！我不否認，韓國人真的很注重『門面』，這件事在某些人心中，或許比衛生習慣重要，但，不是每個韓國人都這樣啦……。」

「韓國人注重外表」的現象，不只在廁所裡可以發現，只要是有鏡子的地方，無論地鐵站、百貨店，隨時都可以看到韓國人站在前面整理儀容。

由此可見，韓國人注重這件事是真的，但他們對於「看不見的地方」，似乎就沒那麼在意了。明洞的小巷子就是最佳案例。

禁菸區裡的吸菸

到首爾觀光的亞洲遊客，幾乎都會到「明洞」朝聖，買化妝品、買衣服、逛包包、吃韓國料理。

不過，這幾年的明洞有一項很大的改變，就是這裡已經全面禁菸。

現在的明洞大街上，經常有稽查員巡邏，不知情的遊客如果把菸掏出來，就會被稽查員請到吸菸區。這個規定，讓過去都是二手菸和滿地菸頭的環境髒亂問題，「似乎」已經得到解決了。

為什麼說是「似乎」？因為只要你走進這區的小巷子就會發現，根本就回到原本那個菸害問題嚴重的明洞。

有天，我和一位台灣朋友約在明洞碰面，提早到的我先四處繞繞。

明洞商家的服務員很厲害，他們常會站在大街上攬客，而且來往的客人即使不開口講話，他都能從穿著打扮，精準地判斷眼前路人是來自哪個國家。

藥妝店前有位長得不賴的美女服務員，一看到我就用不很流利的中文，請我進店裡「看看」。我則用韓文反問她：「離這裡最近的吸菸區在哪？」

結果，熱情的美女店員放下手中廣告看板，要我跟著她往一旁的小巷子走，然後掏出菸，和我邊抽菸邊聊起天來（你也想來把妹嗎？當然可以，但吸菸有害健康啊）。

這條窄巷大約只有1米寬，裡頭卻擠滿了抽菸的男男女女，看他們的穿著，大部分都是商店服務生或餐館裡的廚師。

「明洞不是禁菸嗎？不必去吸菸區啊？巷子裡可以嗎？」擔心被取締的我這樣問她。

美女店員回我，吸菸區離店裡太遠了，大家為了方便，都會躲進小巷子吸菸。

由於這巷子裡沒菸灰筒，地上菸頭幾乎比外頭的人潮還多，加上韓國人習慣邊抽菸邊吐痰，在巷子裡走路，不小心還可能「腳滑」，一點都不誇張。

我又問她：「但你們把菸頭都丟地上，不會被罰錢嗎？」

美女店員回：「稽查員只巡大街，大街乾淨就好，他們不會管到小巷子來。」

她的意思是，禁菸政策是為了讓門面（大街）看起來體面，至於小巷子這些看不到的地方，遊客通常不會進來，就不會破壞商圈形象，管理員多半不管。

這種「在乎門面、不重視裡子」的事，的的確確存在於韓國社會。明洞的禁菸區是個例子，有些韓國人上廁所不洗手（反正沒人看到），卻一定要刷牙（怕牙齒上有菜渣破壞形象）也都是。

但沒想到，韓國人在職場上也超級「重門面」。

STEVE是位華裔加拿大人，他被公司外派韓國3年，也交了韓國女朋友。

有天，我和他談起韓國人「很注重外表」這件事。他也表示，相較於歐美企業重視員工的學經歷與能力，韓國企業卻異常地重視員工或求職者的外表。

有次，他和韓國分公司主管一起面試新人時發現，韓國主管除了看求職者的學歷外，面試時更重視對方的外貌與穿著打扮。

他說：「韓國主管看完面試者的學歷後，居然就開始討論起對方的長相、穿著體不體面，還有髮型適不適合業務工作，實在太重『外在美』了。」

不過STEVE也和我分享了他的另一個觀察。

雖然韓國社會這種「外表取勝」的行為似乎很變態，但韓國人也有自己的一套道理，他們認為，如果連自己能掌控的「外表」都打理不好、可以花心思就解決的問題卻不積極去面對，那面對工作的挑戰，恐怕也不會花心思去應對。

「我勸你，最好別和韓國人提到『只重外表、不重內在』這件事。」STEVE說。

「為什麼？」

「那天我回家，在女友面前批評韓國主管的用人標準，結果她氣得半死，說我不了解韓國人、不尊重他們。然後，明知道我不吃辣，卻連續二天準備了白飯加泡菜當晚餐……。」

其實，面試官除了新人的學歷外，將「外表」視為用人標準的習慣，如今已慢慢修正中，但年輕人面對職場競爭時，再去討論「為什麼主考官這麼重視外表」這個問題，已經沒有什麼意義。於是，年輕人除了努力學習取得好文憑外（韓國依舊是學歷至上的社會），依舊會花點時間去修鼻子、化濃妝、做髮型來強化自己的門面，他們普遍認為，盡力調整外表去獲取工作機會，是積極與務實的作法。

說實在的，我不會用「金玉其外敗絮其中」來形容韓國，畢竟，如今的韓國已不是虛有其表，無論是他們的商品品質或是人力素質，都已提升至國際水準，花點時間讓自己更漂亮或帥氣，何罪之有？

「你是說，如廁後不洗手，還要摸摸自己的頭髮，就代表這個人很積極、很務實？」喜歡吐槽的戶長這樣問我。

「當……當然不是啦！你管人家那麼多，自己的手有洗就好了！」

至於上廁所不洗手的行為，我都用「有些人」來形容，真的並不是「全部」。但究竟這個「有些」比例有多高？

老實說，我沒興趣去統計……，下次你到韓國旅行或出差，請忍著異味，多在公廁停留幾分鐘，多觀察一下，然後再上網告訴大家吧！

★ 本文經時報文化出版授權，摘自《韓國人，你「潮」什麼？》

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