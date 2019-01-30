賴清德提「制憲」　馬曉光批：「台獨」面目暴露無遺

▲前行政院長賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡浩祥／綜合報導

甫卸任行政院長的賴清德日前出席「台灣制憲基金會」開幕式，表示愈來愈多台灣民眾，認為台灣需要一部新憲法。面對這番言論，國台辦發言人馬曉光今痛批賴的「台獨」面目更加暴露無遺，強調所謂以「制憲」名義推動法理台獨，只會把台灣推向危險深淵。

馬曉光表示，賴清德先前就妄稱自己是「台獨工作者」，嚴重破壞台海和平穩定的言論，我們絕不會坐視。

另一方面，針對陸委會主委陳明通在新春記者會上表示，要落實所謂「民主防護網」，完備安全防衛機制，且在拜會高雄市長韓國瑜時，提出限制要求。

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者蔡浩祥攝）

為此，馬曉光指出，民進黨當局罔顧廣大台灣民眾要求發展兩岸關係、改善經濟民生的強烈願望，不斷升高兩岸對立，限制兩岸交流，進一步暴露了他們與台灣民眾利益為敵的本質。

他說，「設置『防線』也好，編織『網絡』也罷，都擋不住兩岸同胞走近走實走好的步伐，最終只能是作繭自縛，被廣大台灣同胞所唾棄」。

此外，陸委會聲稱，將安排在台滯留的兩名大陸居民離台前往第三地，再以「專業交流」的名義申請赴台。馬曉光說，這是民進黨當局製造藉口挑釁兩岸關係的惡意舉動。我們密切關注事態發展。