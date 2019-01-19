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小學校長癌逝　學生塗鴉貼滿棺木「最繽紛喪禮」送別：最好的老師

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▲▼導師罹癌過世，學生巧手彩繪「最繽紛棺材」送她上路。（圖／翻攝自推特／TeachPrimary）

▲ 蘇因癌症去世時只有58歲。（圖／翻攝自推特／TeachPrimary）

國際中心／綜合報導

英國巴斯（Bath）聖安德魯教會小學（St Andrew’s Church School）的近700名在校生、畢業生、學生家長和教職員工在16日湧入巴斯教堂，向他們的前校長蘇（Sue East）告別。58歲的蘇與體內的癌細胞短暫抗爭後，於去年12月19日離世，臨終前寫信向學生解釋她的離去，年幼的學童們則以繽紛的畫作覆蓋她的棺材做為回報，讓這場葬禮溫馨又感人。

蘇在12月19日提筆寫下這封令人心碎的信，說明自己「很快就要死了」，並感謝學生帶給她的歡樂與友誼，隨後逝世。她在信中引用作家C•S•路易斯（C.S Lewis）1952年的經典著作——納尼亞傳奇系列中的《黎明行者號》，將死亡比作乘著一艘圓形的小船，在地平線上航行。她寫道，「永遠不要忘記，在任何情況下，無論有多麽困難，我們都能找到魔法的光點。」 

▲ 蘇生前寫給學生的最後一封信。（圖／翻攝自Metro）

喪禮當天，聖安德魯的在學生和畢業生一起唱歌，並在蘇的棺材上貼滿畫作，有仙女、蝴蝶、愛心、彩虹和「魔法光點」，以此表達對校長的愛。他們也以各式各樣的單字來描述她，包括有趣、可愛、有異國情調、光芒四射、最好的老師、善良、體貼，還有「教我們相信自己」、「到處散發著魔法光點」。她的同事則將她形容為「一名非凡的朋友和同事」、「瘋狂的人，就像所有聰明的人一樣」。

蘇的3名子女約翰、蘇珊娜和約西亞都為母親朗讀一段感人的悼詞，她的摯友和聖安德魯的教職員工也是。大兒子約翰提到，蘇很喜歡將孩子們稱為「生物」，「媽媽活得自由自在又無私；我很慚愧能得到她無條件的愛。媽媽不僅愛我們，還愛著所有和她共事的『生物』。他們今天都在這裡，為媽媽的生命歌頌，但她從不認為自己比這裡的任何人還重要。」

▲▼導師罹癌過世，學生巧手彩繪「最繽紛棺材」送她上路。（圖／翻攝自Metro）

▲ 蘇的棺材被貼滿可愛的繪畫，且許多人都穿著粉紅色、佩戴桃紅色配件，打造一場繽紛的喪禮。（圖／翻攝自Metro）

女兒蘇珊娜則表示，母親的精神將不斷流傳，「我希望鼓勵各位，帶著對所有人的愛生活下去。媽媽曾說，死亡並不可怕，因為那只不過是『返鄉』。我想念妳，無論妳身在何處，我都盼望見到妳。」

小兒子約西亞開玩笑的說道，如果母親知道自己為她的葬禮寫了一篇講稿，因此沒有專心寫論文，他可能會挨罵。他提到，「媽媽教會了我，『學習』比考試和成績單上的數字更重要，以及對自己的信仰保持懷疑的態度。她教會我如何生活，以及如何接受死亡。」

同事譚（Tam Stephen）和珍恩（Jayne Rochford-Smith）提到蘇對《星艦迷航記》的熱愛，並向這位擅長鼓舞人心的朋友致敬。譚提到，「我們經常稱彼此是一家人，而蘇就是企業號上的寇克艦長。在聖安德魯斯，蘇是我們非常要好的朋友和同事。大家一致認為她是個瘋子，就像所有聰明人一樣。我們都認為，蘇扮演很重要的角色，為創造力、包容、多樣性和平等而奮鬥，沒有人能夠不愛上她和她領導的學校。蘇對她照顧的每一個人都給予極大的愛。」

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