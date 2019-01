小學校長癌逝　學生塗鴉貼滿棺木「最繽紛喪禮」送別：最好的老師

▲ 蘇因癌症去世時只有58歲。(圖/翻攝自推特/TeachPrimary)

國際中心/綜合報導

英國巴斯(Bath)聖安德魯教會小學(St Andrew’s Church School)的近700名在校生、畢業生、學生家長和教職員工在16日湧入巴斯教堂,向他們的前校長蘇(Sue East)告別。58歲的蘇與體內的癌細胞短暫抗爭後,於去年12月19日離世,臨終前寫信向學生解釋她的離去,年幼的學童們則以繽紛的畫作覆蓋她的棺材做為回報,讓這場葬禮溫馨又感人。

蘇在12月19日提筆寫下這封令人心碎的信,說明自己「很快就要死了」,並感謝學生帶給她的歡樂與友誼,隨後逝世。她在信中引用作家C•S•路易斯(C.S Lewis)1952年的經典著作——納尼亞傳奇系列中的《黎明行者號》,將死亡比作乘著一艘圓形的小船,在地平線上航行。她寫道,「永遠不要忘記,在任何情況下,無論有多麽困難,我們都能找到魔法的光點。」

Somerset-based primary headteacher Sue East wrote this beautiful goodbye letter to her pupils shortly before passing away just before Christmas. Her funeral will be held in Bath Abbey later this month. pic.twitter.com/iEbIAg2WHr

▲ 蘇生前寫給學生的最後一封信。(圖/翻攝自Metro)

喪禮當天,聖安德魯的在學生和畢業生一起唱歌,並在蘇的棺材上貼滿畫作,有仙女、蝴蝶、愛心、彩虹和「魔法光點」,以此表達對校長的愛。他們也以各式各樣的單字來描述她,包括有趣、可愛、有異國情調、光芒四射、最好的老師、善良、體貼,還有「教我們相信自己」、「到處散發著魔法光點」。她的同事則將她形容為「一名非凡的朋友和同事」、「瘋狂的人,就像所有聰明的人一樣」。

蘇的3名子女約翰、蘇珊娜和約西亞都為母親朗讀一段感人的悼詞,她的摯友和聖安德魯的教職員工也是。大兒子約翰提到,蘇很喜歡將孩子們稱為「生物」,「媽媽活得自由自在又無私;我很慚愧能得到她無條件的愛。媽媽不僅愛我們,還愛著所有和她共事的『生物』。他們今天都在這裡,為媽媽的生命歌頌,但她從不認為自己比這裡的任何人還重要。」

▲ 蘇的棺材被貼滿可愛的繪畫,且許多人都穿著粉紅色、佩戴桃紅色配件,打造一場繽紛的喪禮。(圖/翻攝自Metro)

女兒蘇珊娜則表示,母親的精神將不斷流傳,「我希望鼓勵各位,帶著對所有人的愛生活下去。媽媽曾說,死亡並不可怕,因為那只不過是『返鄉』。我想念妳,無論妳身在何處,我都盼望見到妳。」

小兒子約西亞開玩笑的說道,如果母親知道自己為她的葬禮寫了一篇講稿,因此沒有專心寫論文,他可能會挨罵。他提到,「媽媽教會了我,『學習』比考試和成績單上的數字更重要,以及對自己的信仰保持懷疑的態度。她教會我如何生活,以及如何接受死亡。」

同事譚(Tam Stephen)和珍恩(Jayne Rochford-Smith)提到蘇對《星艦迷航記》的熱愛,並向這位擅長鼓舞人心的朋友致敬。譚提到,「我們經常稱彼此是一家人,而蘇就是企業號上的寇克艦長。在聖安德魯斯,蘇是我們非常要好的朋友和同事。大家一致認為她是個瘋子,就像所有聰明人一樣。我們都認為,蘇扮演很重要的角色,為創造力、包容、多樣性和平等而奮鬥,沒有人能夠不愛上她和她領導的學校。蘇對她照顧的每一個人都給予極大的愛。」

We'll be paying tribute to Sue East as we host her funeral today. Sue was the much-loved Head Teacher of St Andrew’s School & her contribution to education there & in the city was significant. Our thoughts & prayers are with her family, friends & with the whole school community. pic.twitter.com/M9oXj8lM9T