前親信爆料！　毒梟「矮子」30億賄賂墨國前總統：確保能繼續工作

▲墨西哥毒梟古茲曼的手下希溫德斯（Alex Cifuentes）於開庭指出，古茲曼曾賄賂墨國前總統。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

墨西哥頭號大毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin“El Chapo”Guzman）於2017年被引渡至美國，並於紐約布魯克林聯邦法院出庭受審。這起案件至今尚未審理完畢，自稱是他的前親近手下希溫德斯（Alex Cifuentes）於15日出庭指出，古茲曼曾拿1億美元（約台幣30億元）賄賂墨國前總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）。

綜合外媒報導，希溫德斯自稱與古茲曼在山區一同生活了大約2年，主要是為了躲避警察及政府，是古茲曼身邊的親近手下，並於15日在布魯克林聯邦法院出庭，接受古茲曼的委任律師李赫特曼（Jeffrey Lichtman）交叉詰問。

▲希溫德斯在紐約聯邦法庭受審提出爆炸性證詞。（圖／路透）

希溫德斯在法庭上作證表示，潘尼亞尼托在擔任總統前，曾向古茲曼索賄2億5000萬美元，之後古茲曼在2012年，也就是潘尼亞尼托選上總統後，支付了1億美元的賄款。希溫德斯還補充提到，「賄賂才能確保整個集團繼續工作」。

報導指出，古茲曼於2018年11月在美國受審時曾表示，過去有賄賂低層官員的行為。而近日希溫德斯的爆炸性證詞是開庭以來的首例。對此，前總統潘尼亞尼托的發言人在Twitter發布聲明否認這項指控，「古茲曼委任律師的說法完全是虛構和誹謗」。

▲毒梟古茲曼於2017年由墨西哥引渡到美國受審。（圖／達志影像／美聯社）

大毒梟古茲曼80年代曾在墨西哥叱吒一時，主要地盤為太平洋沿岸的下加利福尼亞省等地區，走私大量古柯鹼、海洛因等毒品越過美墨邊境，曾被CIA形容為「世界最危險販毒集團」，還曾登上《富比士》雜誌「全球十大惡人」榜首。

古茲曼於1993年落網，卻在2001年收買獄警成功越獄，逃亡13年後直到2014年才再次被捕。未料，2015年7月，古茲曼第二度從墨西哥城戒備森嚴的監獄挖地道脫逃，直到2016年才再度被抓獲。為了避免他再度脫逃，墨西哥政府2017年1月將古茲曼引渡至美國受審，目前被關押在紐約州。