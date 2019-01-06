起薪只有7千台幣！印度國鐵開6.3萬職缺　竟吸1900萬人搶破頭

▲印度鐵路。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

印度國營鐵路公司在2018年2月時，宣布要在全國招考基層員工，職位包括搬運工、清潔工、警衛、軌道維護人員等，不過僅僅6萬3000個職缺，卻吸引了超過1900萬名人申請，也顯示了印度就業的困難。

印度國營鐵路對印度人來說就像是「鐵飯碗」一樣的存在，提供安全的工作環境，以及相對較好的薪水和福利，每個月的起薪為18000盧比（約7781台幣），還有免費火車旅行等津貼。

根據外媒報導，印度是世界上增長最快的主要經濟體之一，但是該國卻沒有為高教育程度的年輕人，提供足夠的就業機會，更不用說是好的工作。到了2021年，印度15到34歲的人口預計將達到4.8億人，這些人的識字水平將比任何一代的印度人還要更高，在學時間也更長，就有經濟學家指出，青年人數的激增對這個擁有13億人口的國家是機會，但前提是，這些年輕人能夠找到富有成效的工作。

不過印度進來的就業趨勢並不是很樂觀，根據最新分析數據顯示，2011年到2016年之間，印度幾乎所有的地方失業率都上升；同時間，年輕人跟受過較高教育的人在某些情況下，失業率急遽上升，從4.7%躍升到84.%。

數百萬印度求職者的命運，也正代表著總理莫迪（Narendra Modi）是否能在今年尋求連任成功的關鍵。莫迪5年前上台時，曾承諾要「為所有人提供發展」，並創造穩健的就業機會，不過現在看起來，似乎沒有達標，而他在2016年時廢除大部分舊鈔的政策，更研究的打擊了就業市場。

對於許多年輕的印度人來說，找工作變成一項非常耗時耗力的任務，受過教育的他們不想要在路邊賣小吃，想要找到好的、有用的工作。新德里「人類發展研究所」經濟學家戈斯（Ajit Ghose）表示，印度不僅需要為每年新進入的600到800萬人創造就業機會，還有必要給工時過短、工作不穩定而且又低薪的人，大多數為女性，創造穩定且薪水合理的工作，而這樣的勞動人力推估大約有1.04億。

不過自從2016年來，莫迪政府沒有發布過任何的全國就業數據，儘管勞工和統計部們對印度家庭進行了更多的就業調查，但是結果也遲遲未公布；而一名大學經濟家阿米特（Amit Basole）則稱，有人猜射印度是否能在2019年選舉前，看到任何就業統計的數據。