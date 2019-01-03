中國發現千年前海嘯遺跡　南方宋代文明消失500年才恢復

▲印尼海嘯後衛星圖。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

中國科學家最新研究顯示，在1000多年前曾有海嘯襲擊中國南方，而這波巨浪幾乎摧毀了當時地球上人口最稠密的文明之一。除了考古和歷史重要性之外，也表示該區域的地層也有引發海嘯的可能性，並對中國南方地區造成破壞性影響。目前中國南部沿海擁有7座核電廠，還有4座正在興建中，該研究團隊認為，應該將此次研究發現納入未來核電廠的安全規劃中。

中國學術期刊《科學通報》（Chinese Science Bulletin）在最新一期以封面標題刊登此研究成果，中國科學技術大學及華東師範大學的研究人員，針對廣東南澳島的海岸沉積剖面進行研究，從考古學、地質學以及簡短的歷史紀錄證明下，發現約在西元076年，宋朝時期，該地區曾經發生海嘯。CNN報導指出該次海嘯的影響是「毀滅性的」，並造成劇烈的文化衰退，直到500年後才逐漸恢復。

▲中國南澳島位置。（圖／擷取自Google map）



該研究顯示，在南澳島東南端的宋井海岸沉積岩層中發現，有大量的貝殼以及宋代的瓷器，另一側的沉積岩中也有一層含有破碎的磚瓦，而這些沉積岩層中，並未發現風暴或是潮汐才會造成的平行紋層，而分布宋井海岸的巨型石塊、破損的宋代石臼、都顯示曾受到強烈的水流搬運，加上歷史文獻紀載廣東潮陽區曾有大浪侵襲，因此可以判定該地區確實曾遭海嘯襲擊。

特別的是，研究人員在海嘯沉積層中發現的宋代陶瓷殘骸中，發現不少由朝廷開設的窯廠出品的官窯產品，表示宋井地區在北宋中期是一座有高度文明的城市。根據歷史記載，南澳島文物數量在海嘯之後顯著偏低，幾乎中斷，直到500多年後，明朝後期才開始留下明顯的文化遺跡。

