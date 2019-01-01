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男友拿3千打麻將卻輸5000「禁打5個月」　她說生氣的點：沒打會好癢？

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▲▼麻將、麻將桌、打麻將、搓牌、三缺一、賭博、博奕。（圖／記者錢玉紘攝）

▲小賭怡情，大賭傷身。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／綜合報導

一名女網友抱怨男友打麻將輸5000元，要對方5個月內別碰麻將，但眼見他最近開始暗示「快解禁了」，讓她直呼「難道打麻將真的那麼好？沒打會好癢好癢？」有人則說很喜歡和好友一起打麻將，「雖然也會在乎輸贏，但更喜歡的是，四個人聚在一張桌子上聊天打屁垃圾話的氛圍。」

原PO元旦在「爆怨公社」臉書社團說，「不知道各位對另一半打麻將有什麼想法？我很少讓我的男朋友去打麻將，之前偶爾一次給了他3000元和同事打麻將，想說如果輸錢的話，他的停損點也是在3000。」

「沒有想到回來後他告訴我，他輸了5000元，所以2000是用欠的。」原PO表示，「我當下黑臉告訴他，你5個月別跟我提『打麻將』三個字。然後現在5個月過去了，他在半個月前講話就開始會稍微暗示『快解禁了』。」

原PO表示，當下都沒有回答男友，「結果他前幾天又找個理由，說這兩天要找時間和同事打麻將，我只回他『哦』，後來他就沒有再說下去了。」她提到，因某些原因，他們現在每個月的支出都大於收入，「這個他也都知道，雖然他已經領年終獎金了，但是車子很舊也要換車了，換新車不可能錢夠用，也只能換便宜的中古車，這個他也都知道。」

▼您會打麻將嗎？（圖／示意照／記者錢玉紘攝）

▲▼麻將,自摸,胡牌,賭博。（圖／ETtoday資料照）

原PO無奈說，但男友還老是心心念念要去打麻將，「有時候想到這裡我都想八下去，難道打麻將真的那麼好？沒打會好癢好癢？」

對此，有網友直呼，「這種男人是那裡好啊？打麻將還要跟女人拿錢」；原PO解釋，「你誤會了，是我沒有說清楚，因為我男朋友的錢全部都是我管的，他要用什麼錢都要找我拿，經過我同意。」她回答其他人的問題說，「我是偶爾讓我男朋友去消遣一下，畢竟他上班辛苦平時也沒有什麼娛樂，但是一次輸5000還用欠的，踩到我的點了。」

有人認為，「小賭怡情，大賭傷身⋯現在會借錢賭博，如果越借越多，以後怎麼辦，自己考慮清楚吧⋯⋯」有過來人說，「以前我也喜歡打，後來就覺得輸掉的錢拿來吃吃喝喝更好後，就不太會打了。」

也有人表示，「我倒是覺得男方還算有在節制吧，看得出來他賺的錢都交給妳保管了，連打個麻將也要跟妳拿3000。其實3000的金額，運氣背一點，100／20可能一將就沒了……再來他也乖乖聽話的五個月不提麻將了。或許妳是想拿他的年終來換車，但有沒有想過，他可能會想有其他用途？題外話：我很喜歡跟好朋友一起打麻將，雖然也會在乎輸贏，但更喜歡的是，四個人聚在一張桌子上聊天打屁垃圾話的氛圍。」

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關鍵字：打麻將,麻將

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