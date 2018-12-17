全台詐保逾120億　犯防中心：部分開放15歲以下死亡理賠較宜

▲與同居女友共同誘騙街友殺害後詐領保險金，馬祥富被判無期徒刑，宣判後見記者，趕緊拉起口罩遮臉。（圖／記者楊佩琪攝）

記者李蕙璇／台北報導

財團法人保險犯罪防制中心指出，台灣保險一年遭不法犯罪集團詐領保險金，可能逾120億元，以詐死（殘）型最多，今天則表態部分開放15歲以下增設死亡理賠金，避免增加類似的道德風險案件。

保險犯罪防制中心業務處處長陳乙棋表示，原則上保險犯罪防制中心的立場還是希望不要因為全面開放15歲以下投保有死亡理賠金而造成道德風險案件，畢竟15歲以下小孩並非家庭主要經濟支柱。

但因考量15歲以下小孩過世父母遭受的巨變，因有一定之精神撫慰，未來可以限制在一定保額以下受理投保，至於一定金額額度為多少，應綜合各界意見後酌定。

陳乙棋還說，詐保手法層出不窮，過去以公司行號火燒廠房詐保案居多，約超過5成理賠金額，近年以「輕病久住」、裝精神病患者假住院等詐保情況最多，還有「假住院」申請醫療險理賠和「假自殘」申請傷害險理賠，多數為健康人是為了詐領保險金而佯裝為病患。

而常見詐領保險金的類型以詐死（殘）型最多，其次為假住院型，謀財害命型、偽造文書詐領型、利用弱勢者型、製造假車禍型、謊報失竊型、縱火圖利型及詐領強制險型等。

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