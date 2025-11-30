台中女溺斃死因「不詳」　家屬疑護欄過低提209萬國賠敗訴

▲台中林姓女子去年從大雅上楓橋跌落溝渠死亡，家屬認為護欄過低，提國賠敗訴。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中一名林女去年6月被發現跌落到溝渠內死亡，家屬主張，母親是因落水導致溺水窒息、呼吸衰竭而亡，該處大雅區德勝路511巷與雅楓街交接處，欄杆只有90公分高，依據公路橋梁設計規範，應要有110公分高，不符合規定，且該處也無人行道，提出國家賠償。

林女家屬認為，大雅區公所、農業部農田水利署或是台中市政府養工處，其中一方應賠償9萬2千元喪葬費以及200萬精神慰撫金。

大雅區公所抗辯，林女自上楓橋跌落至溝渠，該橋設置以及維護者，是台中市政府養工處。又該處護欄高度達90公分，已經到林女腰部位置，符合安全規定，並無管理或設置缺失。加上本案無法排除其他死亡方式可能性，死因應無因果關係。

水利署說，林女是從橋上跌落，農田水利署並非本件義務機關。退一步言之，若認定國賠有理由，精神慰撫金部分過高，林女自有護欄處跌落，本身有疏失，應減輕賠償金。

台中市政府養工處認為，該處適用公路橋梁設計規範第2.9節，護欄只要達80公分以上就符合規定，並非「人車混合欄杆」之110公分，所以並無管理或設置缺失。

法院查，經2名證人指明，林女應是在上楓橋上墜落，非雅楓街。家屬就護欄高度「只在膝蓋上方一點」而認為過低，但依據「公路橋梁設計規範」規定，「車道欄杆及車道部分之混合欄杆，不得小於70cm，護牆高度至少應為80cm。」該處護牆為90公分，符合規定。

家屬雖認為，該處符合「人車混合欄杆處」應達110公分規定，但上楓橋並無設置人行道，該處路面寬度僅7公尺，兩旁都是溝渠、無騎樓，得不設置人行道，不符前述規定範圍。

法院考量，林女死亡原因為「不詳」，又有情緒相關病史，難以認定落水原因是意外或是其他因素，家屬無其他證據證明本件事故與設置管理有因果關係，因此國賠無理由，可上訴。