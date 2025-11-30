　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中女溺斃死因「不詳」　家屬疑護欄過低提209萬國賠敗訴

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台中林姓女子去年從大雅上楓橋跌落溝渠死亡，家屬認為護欄過低，提國賠敗訴。（圖／民眾提供）

記者許權毅／台中報導

台中一名林女去年6月被發現跌落到溝渠內死亡，家屬主張，母親是因落水導致溺水窒息、呼吸衰竭而亡，該處大雅區德勝路511巷與雅楓街交接處，欄杆只有90公分高，依據公路橋梁設計規範，應要有110公分高，不符合規定，且該處也無人行道，提出國家賠償。

林女家屬認為，大雅區公所、農業部農田水利署或是台中市政府養工處，其中一方應賠償9萬2千元喪葬費以及200萬精神慰撫金。

大雅區公所抗辯，林女自上楓橋跌落至溝渠，該橋設置以及維護者，是台中市政府養工處。又該處護欄高度達90公分，已經到林女腰部位置，符合安全規定，並無管理或設置缺失。加上本案無法排除其他死亡方式可能性，死因應無因果關係。

水利署說，林女是從橋上跌落，農田水利署並非本件義務機關。退一步言之，若認定國賠有理由，精神慰撫金部分過高，林女自有護欄處跌落，本身有疏失，應減輕賠償金。

台中市政府養工處認為，該處適用公路橋梁設計規範第2.9節，護欄只要達80公分以上就符合規定，並非「人車混合欄杆」之110公分，所以並無管理或設置缺失。

法院查，經2名證人指明，林女應是在上楓橋上墜落，非雅楓街。家屬就護欄高度「只在膝蓋上方一點」而認為過低，但依據「公路橋梁設計規範」規定，「車道欄杆及車道部分之混合欄杆，不得小於70cm，護牆高度至少應為80cm。」該處護牆為90公分，符合規定。

家屬雖認為，該處符合「人車混合欄杆處」應達110公分規定，但上楓橋並無設置人行道，該處路面寬度僅7公尺，兩旁都是溝渠、無騎樓，得不設置人行道，不符前述規定範圍。

法院考量，林女死亡原因為「不詳」，又有情緒相關病史，難以認定落水原因是意外或是其他因素，家屬無其他證據證明本件事故與設置管理有因果關係，因此國賠無理由，可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 6555 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
腹脹「竟是大腸癌」　醫示警5大徵兆
宣布退黨後黃國昌沒關切　李有宜不排除回國民黨再戰2026
黑豹旗／王者再現！平鎮高中締造8冠霸業　5年內第3冠入袋
開幕不到1年！東京來台爆紅大福停賣
比ChatGPT還爛「卻有強大1功能」　他喊比A片猛！網讚：
韓娛大喜之日！3藝人同天結婚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

少女住院竟遭手肘襲胸　變態行政人員色問：這裡有人碰吼？

宜蘭警蹲下撿車禍玻璃碎片　目擊者感動PO網「阿sir辛苦了」

國3北上安坑段休旅車自撞　駕駛一度無呼吸心跳！母幸運無傷

台中女溺斃死因「不詳」　家屬疑護欄過低提209萬國賠敗訴

龜山島明起封島「冬眠」3個月　2026年3月再開放

國道「跳車哥」險遭輾！警追查曝真相　全車4人只有他挨罰

快訊／台東成功漁港大吊車翻覆起火　2工人1死1重傷！

搭機拍空姐值勤！男乘客貼文吸21萬人瀏覽　侵害肖像權慘了

馬崙山登山隊遭虎頭蜂攻擊！5人送醫「1人頭手腳被螫15處」

汽油味自來水爆民怨！桶裝水搶光　台水最新回應：商請地檢署調查

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

少女住院竟遭手肘襲胸　變態行政人員色問：這裡有人碰吼？

宜蘭警蹲下撿車禍玻璃碎片　目擊者感動PO網「阿sir辛苦了」

國3北上安坑段休旅車自撞　駕駛一度無呼吸心跳！母幸運無傷

台中女溺斃死因「不詳」　家屬疑護欄過低提209萬國賠敗訴

龜山島明起封島「冬眠」3個月　2026年3月再開放

國道「跳車哥」險遭輾！警追查曝真相　全車4人只有他挨罰

快訊／台東成功漁港大吊車翻覆起火　2工人1死1重傷！

搭機拍空姐值勤！男乘客貼文吸21萬人瀏覽　侵害肖像權慘了

馬崙山登山隊遭虎頭蜂攻擊！5人送醫「1人頭手腳被螫15處」

汽油味自來水爆民怨！桶裝水搶光　台水最新回應：商請地檢署調查

快訊／捍衛中華男籃主場　游艾喆再戰日本喊話：從第1秒開始專注

少女住院竟遭手肘襲胸　變態行政人員色問：這裡有人碰吼？

黑豹旗／平鎮高中再登王座！　主帥盛讚球隊「全國數一數二穩定」

宏福苑大火7名印傭喪生　45位還下落不明

工科韓女神懷孕「孩子生父斷聯6月」：兩條生命痛苦，報應會還給你

袁艾菲夫妻目睹「猴子自己開窗」跑進家裡！　嚇到急護貓

麥玉珍表態想選台中市長　鄭麗文稱尊重制度：在野提最適合人選

婚禮還是戰場？383對新人婚禮現場爆衝突　只因搶洋芋片遭批「無尊嚴的福利」

林智平41歲續戰靠關懷盃充電　笑稱王勝偉「明年守備往右移」

12生肖本周運勢　屬鼠者吉星高照、屬狗者迎意外事業財

【吉度生氣】主人朝吉娃娃伸手被咬　反應竟是超開心

社會熱門新聞

即／袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

桃園蘆竹鐵皮工廠大火！下風處快關窗

凶嫌會砍死人　英勇攤商抄圓凳砸

人妻出差控遭長官性侵！調查結果大逆轉

新竹城隍廟旁砍人！17歲工讀生臟器外露

盜獵集團殺浪貓槍擊石虎！持槍瞄準警察

3寶媽吃先生麻吉還撩小王　綠帽夫怒求償

快訊／高雄汽車保養廠凌晨大火　1女身亡

新竹城隍廟爆砍人械鬥！17歲男臟器外露

騎士上國道還逆向　對撞轎車起火慘死

變態移工性侵女友人！搶手機逼就範

即／左營某大樓驚傳事故！女倒臥1樓停車場死亡

土地公廟會計月領6千提告喊3年少拿73萬

搭機拍空姐值勤影片！男乘客侵害肖像判賠5萬

更多熱門

相關新聞

台中BMW男欠12萬修車費落跑　4天後又肇事

台中BMW男欠12萬修車費落跑　4天後又肇事

台中市1名郭姓男子昨天（29日）駕駛白色BMW轎車，在五權西路與向上路口，追撞前方車輛及1部自行車，造成2人受傷；另有修車廠業者指出，這名郭男在日前就發生過車禍，曾到廠內進行維修，但在4天前竟逕自將車輛開走，欠下12萬元維修費用後神隱，氣得對郭提告詐欺罪嫌。詳細案情警方仍在調查。

台中車站標線過髒害人跌倒　判國賠30萬

台中車站標線過髒害人跌倒　判國賠30萬

盜獵集團殺浪貓槍擊石虎！持槍瞄準警察

盜獵集團殺浪貓槍擊石虎！持槍瞄準警察

即／左營某大樓驚傳事故！女倒臥1樓停車場死亡

即／左營某大樓驚傳事故！女倒臥1樓停車場死亡

全台最大綜合體能賽事12月登場　俄日韓菁英選手齊聚台中

全台最大綜合體能賽事12月登場　俄日韓菁英選手齊聚台中

關鍵字：

台中國賠敗訴死亡上楓橋

讀者迴響

熱門新聞

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

快訊／民眾黨發言人李有宜宣布退黨　稱「專注博士班學業」

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

不只李有宜！創黨元老朱蕙蓉昨批民眾黨雙標　今宣布退黨

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！

「她拿1小物」外國人狂問！網認證：全世界只有台灣有

袁惟仁突急送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

變天！　今全台有雨

川普：委內瑞拉領空封閉　美軍已集結

即／袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

安歆澐發不自殺聲明！「老公拿刀家暴」勒脖到腦缺氧

李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」

更多

最夯影音

更多
邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」
袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面