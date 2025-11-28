屏東警剿滅48詐團！查緝詐團上億資金　還賣仿冒布袋戲玩偶騙錢

▲仿冒布袋戲偶騙被害人。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警察局展現全力打詐的強勢行動，自11月10日至21日配合全國同步專案全面掃蕩詐欺集團，短短12天就瓦解48個詐騙組織、逮捕197名嫌犯，並查扣車輛、不動產、近2,000萬元現金與逾2,165萬元等值的泰達幣，累計上億不法資產，同步檢肅逾20名黑幫成員。警方以雷霆手段直擊詐騙核心，展現守護屏東的鐵腕決心。

警方指出，專案期間破獲多起重大案件，包含跨縣市詐騙集團據點、虛擬貨幣交易所、8處跨境話務機房，甚至查獲四海幫成員、2名律師(檢方訊後分別諭令30、2萬元交保)、地政士等黑幫分子及專業人士涉詐；在地檢署指揮下警方強勢執法，除了在打詐有亮麗的成效外，也一舉將危害地方的暴力分子緝捕到案，檢肅4名治平目標及17名共犯，在在顯示屏東警政團隊打擊犯罪的執行力。離譜的是，詐團還以高價販售仿冒的布袋戲人偶，粉絲出高價買到假貨，才發現被騙。

此次打詐行動更結合跨域力量，特別邀請「世界巧克力大賽冠軍」曾志元擔任金牌反詐代言人。他將以職人精神與警政力量攜手，把反詐宣導推入百工百業。透過他的親身經驗與警方解析詐騙話術，期望降低民眾遭詐風險，打造全民反詐的堅固網絡。

警察局局長甘炎民於會中表示，屏東縣今年迄今的詐欺案件與財產損失呈現雙降趨勢：詐欺案件下降 17%、財損下降10%，攔阻金額更成長16%，總計守住鄉親近1億8,361萬餘元財產。同時，警方共破獲詐欺集團81件586人，查扣不法所得較去年成長 4倍以上，也展現屏東警政在防詐、攔阻與打擊犯罪上的強大行動力。



縣長周春米親臨記者會現場視察，對警察局打詐行動的亮眼成果表達高度肯定。她強調，縣警局全力配合警政署各項專案行動策略，對黑幫暴力與詐欺集團絕不寬容、絕不縱放，將持續展開高強度掃蕩勤務，全面壓制所有違法犯紀的不法分子，充分展現屏東警政守護鄉親的鐵腕決心與行動力。她並呼籲民眾踴躍檢舉詐欺，警政署於114年10月公布的最新防詐獎勵辦法，檢舉最高獎金高達1,000萬元，希望能匯聚更多社會力量，共同築起打詐防線。