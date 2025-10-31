　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：有夠台

日本女網友分享滿地台灣伴手禮與日用品，直呼「台灣是最棒的」，引發網友熱議。（圖／翻攝自Threads／@minuitsama）
▲日本女網友分享滿地台灣伴手禮與日用品，直呼「台灣是最棒的」，引發網友熱議。（圖／翻攝自Threads／@minuitsama）

圖文／CTWANT

近年越來越多日本人來台旅遊。近日就有一名日本網友分享，自己去過許多國家，但覺得「台灣是最棒的」，直呼下次還想再來一次，並附上滿滿「台灣戰利品」的照片。貼文曝光後引發熱議，吸引7.5萬人按讚、超過152萬次瀏覽。

日前一名自稱「熱愛台灣的年長女性」的日本網友在Threads發文，表示「我夏天去了台灣，玩得超開心！我去過很多國家，但台灣是最棒的！我想再去一次，好好逛逛街」，並曬出滿地「台灣戰利品」的照片。

照片中可見，除了一些紀念品、伴手禮外，還有台灣的零食，包括牛軋糖、鳳梨酥、乖乖、乾拌麵、滿漢大餐泡麵、醬油與醬油膏，以及不鏽鋼湯匙、醬油碟、台製塑膠盤、涼感衛生棉等台灣日常生活用品。

貼文曝光後，不少台灣網友大讚「第一次看到日本人的戰利品文」、「忽然理解日本人看我的戰利品照片心情了」、「超懂買」、「好好笑餐盤有夠台懂挑」、「看日本人會買的東西就覺得好有趣，從沒想過那些東西會被外國人買回去」、「超好笑就像我們都會去國外大蒐購的戰利品」。

也有不少人好奇日本人怎麼會來台灣買湯匙餐具？對此，有網友解答「給那些好奇湯匙的，台灣這種深淺度的湯匙真的無敵！日本要嘛就是吃拉麵那種很深很大的，要嘛就是西餐式很淺的，都沒台灣這種吃飯喝湯都適合，一支打全餐的，我現在住日本，還真的很需要這種湯匙，台灣湯匙真的很棒」。而原PO也透露「在家煮台式料理時，用台灣的湯匙，吃起來會更有感覺」。

