「2025花蓮城市空間藝術節」以藝術重啟城市能量　共創花蓮新高度

▲2025花蓮城市空間藝術節將於11月盛大登場。（圖／花蓮縣政府提供）

生活中心／綜合報導

由花蓮縣文化局主辦「2025花蓮城市空間藝術節」將於11月盛大登場。今年以主題「花蓮Say（海）High」出發，延伸「Say Hi → Set High」的核心精神，邀請大家重新向花蓮微笑問好。歷經震災洗禮後的花蓮，將以藝術作為重生的語言，讓山與海之間再次迴盪笑聲與希望。

邁入第六屆的「花蓮城市空間藝術節」，今年以「城市的高度、文化的高度、生活藝術的高度」為主軸，透過藝術、音樂、市集及在地共創，讓花蓮不僅以壯麗風景聞名，更以人心的堅韌與溫度為榮。藝術不再是遙遠的觀賞對象，而是融入日常生活的能量與呼吸，轉化為街角的微笑與重新出發的勇氣。

本屆藝術節將於11月4日在松山文創園區北向製菸工廠舉行宣告記者會，正式揭開序幕。隨後，主活動將於11月28日至12月17日於花蓮日出大道與太平洋公園熱烈展開。清晨登場的「日出舞台」象徵希望與新生，邀請觀眾在旭日初升間，以音樂與舞蹈迎接新的一天；午後登場的「日出大道匯演」則匯聚重擊現實打擊樂團、仁山仁海藝想堂 ft. 舞思愛、CDD ART等跨領域團隊，以節奏、光影與行動藝術喚醒城市，展現花蓮多元的藝術生命力。

今年，花蓮縣文化局更進一步推動「藝術走入生活」的行動，將媒合街頭藝人進駐金三角商圈演出，讓市民與遊客能在日常購物與散步的街角，隨時與藝術相遇。這項安排不僅串聯花蓮市中心的商業動脈，也期望透過表演藝術的魅力，帶動地方經濟活絡與觀光人潮，展現花蓮從災後復甦到城市再生的文化韌性。

花蓮縣文化局代理局長曾之妤表示：「Say Hi to Hualien，Set High for the Future 不只是口號，更是一份邀請-邀請每一位民眾再次對花蓮說聲『你好』。在藝術的擁抱中，我們將重新找回微笑的力量，讓山與海之間流動的不只是風的聲音，更是人心最柔軟的回響。」

藝術節不僅延續「城市高度」的探索，更進一步關注「人心的高度」。在災後的重建與療癒中，藝術成為人們重新連結土地、彼此與自我的媒介。從山海的壯闊到生活的細膩溫柔，藝術節將串聯各鄉鎮、商圈與社區，讓創意在地綻放，也讓文化與經濟一同復甦，為花蓮注入溫暖的希望能量。

更多活動資訊請至花蓮城市空間藝術節Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/hualien.festival