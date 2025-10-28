　
大陸 大陸焦點 特派現場

宋濤會見蕭旭岑一行：習近平賀電鄭麗文為兩黨、兩岸關係指明方向

▲▼ 宋濤會見蕭旭岑一行、天津 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 宋濤在天津會見蕭旭岑一行 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／天津報導

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤今（28日）在天津會見，即將接任國民黨副主席的馬英九基金會執行長蕭旭岑。宋濤首先表示，鄭麗文當選國民黨主席時，習近平發出賀電為國共兩黨關係和兩岸關係的發展指明瞭方向，兩岸都是「中華民族、中國人」。蕭旭岑也指出，今年民進黨發動的兩次罷免均遭民意否決，代表台灣最新的主流民意，「不願意再看到兩岸繼續對抗」，國民黨願與大陸方面合作加強兩岸的交流合作，維護台海和平穩定。

大陸國台辦主任宋濤，國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮，聯絡局局長楊毅；台灣方面是將接任國民黨副主席的馬英九基金會執行長蕭旭岑、馬英九辦公室主任王光慈、國民黨中常委劉大貝、前行政院秘書長薛香川、前國民黨立委李德維。

宋濤首先指出，蕭旭岑一行常在大陸參訪，彼此也經常見面，都是老朋友，並且當面祝賀蕭旭先生即將擔任中國國民黨副主席，也表示轉達問候當選國民黨主席鄭麗文女士。

宋濤指出，習近平總書記19日發電給鄭麗文女士，祝賀她擔任中國共產黨主席，鄭麗文女士也在第一時間致電致謝，同時也表達了發展兩岸關係的一個歷程。「習近平總書記的賀電為我們兩黨關係和兩岸關係的發展指明了方向，兩岸都是炎黃子孫，同屬中華民族，都是中國人，有共同的歷史記憶。」

宋濤指出，今年適逢台灣光復80周年，大陸方面舉辦紀念活動並設立台灣光復紀念日，旨在激勵兩岸同胞繼承中華民族愛國主義傳統，弘揚探索精神，共同為維護國家統一。

宋濤說，我們願與國民黨在堅持「一個中國原則」和「九二共識」，反對「台獨」基礎上，加強兩黨的交流合作，推動兩岸關係的和平發展，反對「台獨」，通過我們共同努力，不斷的推進兩岸的交流合作，共同推進祖國統一，為中華民族偉大復興奮鬥。

蕭旭岑說，「我特別代表馬英九先生，也代表即將上任的鄭麗文主席向宋主任問候，首先恭賀貴黨四中全會順利召開，通過十五五規劃建議。

蕭旭岑也說，國民黨在黨員支持之下，選出新的黨主席鄭麗文，象徵兩黨進入新階段，也象徵兩岸關係也要進入嶄新的階段，反映在台灣內部民意的變化之上。

蕭旭岑繼續說，今年民進黨發動了兩次大罷免，都遭到民意的否決，有學者這樣變化是民進黨10年來的「抗中保台」路線走到了終點。「這是台灣最新的主流民意，台灣民眾不願意再看到兩岸繼續對抗，不願意再看到民進黨操弄不符合台灣人利益狀態，希望看到兩岸和平、和解的道路持續下去。」

蕭旭岑繼續說，兩岸都是炎黃子孫同屬中華民族，期盼兩黨在未來能夠在堅持「九二共識」，反對「台獨」的共同政治基礎之上，一起合作來加強兩岸的交流合作，維護台海和平穩定，這才符合兩岸人民與中華民族的福祉。

稍早，中共中央政治局委員、市委書記陳敏爾會見來津出席第十六屆津台投資合作洽談會蕭旭岑一行。市領導冀國強、王力軍參加。

陳敏爾表示，天津與台灣合作基礎良好，希望依託津台投洽會平台，深化經貿、教育、人文、旅遊等領域的務實合作，促進兩岸青年交流交往，與台灣同胞共享祖國發展機遇與成果。

蕭旭岑對天津經濟社會發展成就表示讚賞，感謝天津對台企和台胞的支持。他表示，將積極推動台灣與天津在各領域合作，促進兩岸人民尤其是青年之間的交流，不斷增進兩岸同胞福祉，為深化兩岸融合發展作出努力。市有關部門負責同志等參加會見。

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

【感動全車】身障婦雨中爬行搭公車 超暖司機抱她上下車

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

