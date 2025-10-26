人都跑光？台大醫院兒科「一口氣徵14名醫師」　蘇一峰：大崩壞

▲醫護人力不足。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

國內醫療環境惡化，近年來年輕醫師逃離急重科別，內外婦兒急診等科「五大皆空」。網路上瘋傳明年度台大醫院住院醫師申請排名，倒數前三名為小兒科、婦產科、急診科，錄取率高達100%。對此，胸腔內科醫師蘇一峰表示，台大醫院一口氣要徵14個主治醫師，驚呼「兒科大崩壞」。

蘇一峰在臉書發文，國內急重症醫療的崩壞進行式，從兒科的急重症先開始崩壞，根據資訊，台大醫院兒科的兒童加護病房需3名住院型主治醫師，嬰兒加護病房需1名住院型主治醫師，以及8到10名衛福部專案型主治醫師，一口氣徵14名醫師。

蘇一峰感嘆，「不是正式主治醫師只是住院型的主治醫師，條件還是有要求一大堆喔」，且醫護薪水太少，工作太壓榨，大家受不了全都跑光光，「訓練結束馬上出去開業診所，誰跟你留在醫院賣肝值班啊！」

振興醫院急診重症醫學部部主任田知學也在粉專「布農Doc 田知學」發文，有些醫院科別錄取率高達100%、甚至超過100%，表面看起來是「錄取率高」的好消息，但實際上反映出的是已經「沒有人要來」了。

田知學無奈表示，急診、婦產、小兒這些第一線拚命的科別，幾乎是「只要你願意來，我們都收」的程度，不是因為門檻變低，而是因為醫師們正在流失、正在撐不住、正在燃燒殆盡。

台大醫院則表示，目前坊間流傳名單「不完全正確」，且為不應該取得資料。院方進一步指出，住院醫師甄選牽涉相當複雜且持續性流程，非一份名單可以窺知一二。

院方也強調，台大醫院過去幾年來持續改善醫療工作環境、提升薪資待遇、優化員工福利，成效讓員工有感，未來院方也會朝此方向繼續努力。