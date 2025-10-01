全真瑜珈破產停業　北市法務局加開專場法律諮詢服務

▲全真瑜珈宣布破產，並停止營業。（圖／翻攝自Google地圖）



記者陳家祥／台北報導

全真瑜珈健身9月30日宣布，將自2025年10月1日起正式停止營業，北市法務局今（1日）表示，為協助消費者維護權益，特別於114年10月3日至10月17日間，加開「全真瑜珈消費爭議專場法律諮詢服務」，安排律師提供即時、專業的法律諮詢服務，協助受影響會員爭取相關權益。

法務局表示，本次專場法律諮詢服務自10月3日起至10月17日止，每日下午2時至5時於市政大樓1樓東區律師諮詢室辦理。提供每位市民20分鐘免費法律諮詢服務，同一時段（每小時）開放2名民眾線上預約及1名現場候位。欲使用本服務之民眾，可透過「法律諮詢預約作業系統」完成線上預約。如對法律諮詢服務申請方式有任何疑義，可洽法務局聯絡電話：1999轉分機2413。

法務局局長連堂凱指出，市府團隊將持續關注本起消費爭議後續發展，並與行政院消費者保護處及新北市政府、桃園市政府保持橫向聯繫，本週將拜會財團法人中華民國消費者文教基金會，爭取承接團體訴訟意願，積極為受影響之消費者爭取權益。

連堂凱強調，市府將秉持「服務型政府」精神，持續提供多元、便利的法律資源，協助市民妥善解決消費爭議。本次「全真瑜珈消費爭議專場法律諮詢服務」即是希望在爭議發生當下，讓消費者能即時獲得法律指引，排解個案疑義，以避免權益受損。