記者崔至雲／台北報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖因颱風豪雨溢流，造成光復鄉多處嚴重災情。新北市政府特搜隊第一時間啟動跨縣市救援，截至9月25日清晨，已連續超過30小時持續搜救。救災過程中，搜救員接力將孩童從房屋中救出，看到哭喊的小孩也不斷安撫「媽媽等一下就出來了，我們一起等媽媽」。此次新北共投入96名救災人員、2隻搜救犬、25輛救災車輛、10架空拍機及3艘橡皮艇，全面支援花蓮的救援行動。

▲新北特搜隊赴花蓮救災。（圖／新北特搜隊提供）

現場由慈福、大埔、秀峰、南雅及德音等五個特搜分隊編組救援小組，結合搜救犬與空拍機，針對建物及區域進行逐戶搜索，快速確認受困與失聯人員情況。截至9月24日18時，新北特搜已完成106戶清查、執行108件任務，成功協助140位居民安全撤離，並協助搬運 6具大體。救援過程中，亦處理多起特殊案例，包括背負孩童脫困、搬運中風患者，以及救出遭冰箱壓困的民眾，充分展現消防人員專業與韌性。

同時新北特搜醫療組駐點光復糖廠，支援花蓮衛生局設立臨時急救站，提供進階醫療處置（如輸液、抗生素治療、傷口縫合及復甦急救等）。僅9月24日當日即救治8名患者，其中2人送醫，包括嚴重休克患者與疑似心肌梗塞個案。醫療組採6小時輪班制，成員包括台北慈濟醫院急診醫師陳玉龍、三總急診醫師白豐誠、新店區衛生所護理師梁景皓，以及專業護理師蔡孟君、王為德與多位EMT，展現跨院合作齊心守護生命的力量。

市長侯友宜表示，新北特搜隊和義消抵達花蓮後連夜救援直到天亮，僅短暫休息後便立即再度投入行動。「看著手機裡的回報與新聞上的畫面，只能一再叮嚀同仁注意安全！」侯友宜同時宣布，將捐出一個月所得協助受災民眾度過難關，並強調「艱難的時刻，我們一定要一起挺過」。新北市政府消防局與全國搜救夥伴並肩作戰，守護花蓮災區民眾的安全。



