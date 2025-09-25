　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

跨夜救災30小時！　新北特搜接力抱孩童安撫「媽媽馬上出來了」

記者崔至雲／台北報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖因颱風豪雨溢流，造成光復鄉多處嚴重災情。新北市政府特搜隊第一時間啟動跨縣市救援，截至9月25日清晨，已連續超過30小時持續搜救。救災過程中，搜救員接力將孩童從房屋中救出，看到哭喊的小孩也不斷安撫「媽媽等一下就出來了，我們一起等媽媽」。此次新北共投入96名救災人員、2隻搜救犬、25輛救災車輛、10架空拍機及3艘橡皮艇，全面支援花蓮的救援行動。

▲▼新北特搜隊赴花蓮救災。（圖／新北特搜隊提供）

▲新北特搜隊赴花蓮救災。（圖／新北特搜隊提供）

 現場由慈福、大埔、秀峰、南雅及德音等五個特搜分隊編組救援小組，結合搜救犬與空拍機，針對建物及區域進行逐戶搜索，快速確認受困與失聯人員情況。截至9月24日18時，新北特搜已完成106戶清查、執行108件任務，成功協助140位居民安全撤離，並協助搬運 6具大體。救援過程中，亦處理多起特殊案例，包括背負孩童脫困、搬運中風患者，以及救出遭冰箱壓困的民眾，充分展現消防人員專業與韌性。

同時新北特搜醫療組駐點光復糖廠，支援花蓮衛生局設立臨時急救站，提供進階醫療處置（如輸液、抗生素治療、傷口縫合及復甦急救等）。僅9月24日當日即救治8名患者，其中2人送醫，包括嚴重休克患者與疑似心肌梗塞個案。醫療組採6小時輪班制，成員包括台北慈濟醫院急診醫師陳玉龍、三總急診醫師白豐誠、新店區衛生所護理師梁景皓，以及專業護理師蔡孟君、王為德與多位EMT，展現跨院合作齊心守護生命的力量。

市長侯友宜表示，新北特搜隊和義消抵達花蓮後連夜救援直到天亮，僅短暫休息後便立即再度投入行動。「看著手機裡的回報與新聞上的畫面，只能一再叮嚀同仁注意安全！」侯友宜同時宣布，將捐出一個月所得協助受災民眾度過難關，並強調「艱難的時刻，我們一定要一起挺過」。新北市政府消防局與全國搜救夥伴並肩作戰，守護花蓮災區民眾的安全。

▲▼新北特搜隊赴花蓮救災。（圖／新北特搜隊提供）

▲▼新北特搜隊赴花蓮救災。（圖／新北特搜隊提供）

▲▼新北特搜隊赴花蓮救災。（圖／新北特搜隊提供）

▲▼新北特搜隊赴花蓮救災。（圖／新北特搜隊提供）
 

更多新聞
堰塞湖最新空拍！　壩體被切削成V型
快訊／驚悚對撞！　台中女飛出傷重不治
LIVE／賴清德赴災區！　最新現場曝
家園變泥巴地苦笑　她無奈：喊撤離時水都來了
快訊／7、8月統一發票　千萬中獎號碼出爐
光復國中棒球場全毀　現場慘況曝
鳳林堤頂也溢流！　防汛道路流滿泥水
快訊／玖壹壹春風「爆熱戀郭書瑤」　黑底白字文首發聲
快訊／KTV看不順眼！23歲男「對準心臟」開槍殺人

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

寶寶站起不穩跌落床下　媽爆發神反應驚險救回！

婦已脫困「再看一下老家」抱神明桌溺斃

婦已脫困「再看一下老家」抱神明桌溺斃

花蓮光復鄉一名87歲黃姓老婦葬身自家佛祖街住處，臨終前仍緊緊抱著神明桌。家屬無奈表示，其實在事發前已經先把母親接到自己家中暫避，但老人家堅持回去「再看一下」，結果錯失逃生時機，目前救難隊正開挖尋找黃婦遺體。

沈伯洋曝災區最新狀況　坦言家戶內清理最困難

沈伯洋曝災區最新狀況　坦言家戶內清理最困難

救護車鳴笛闖燈與機車相撞　騎士幸運未受傷

救護車鳴笛闖燈與機車相撞　騎士幸運未受傷

呂金鎧性侵殺人案　高院改判無罪理由曝

呂金鎧性侵殺人案　高院改判無罪理由曝

馬太鞍溪水灌阿陶莫部落　5分鐘淹2.1公尺高

馬太鞍溪水灌阿陶莫部落　5分鐘淹2.1公尺高

