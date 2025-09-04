延押庭沒問可提多少保證金　柯文哲、應曉薇能否交保恐不樂觀

▲涉犯京華城案仍在押的柯文哲（左圖中）、應曉薇（右圖右），今（4日）被提訊召開第4次延押調查庭。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，今（4日）提訊在押被告柯文哲、應曉薇調查是否第4度延押，一併處理2人的交保聲請，律師團請求考量柯錯失父逝盡孝道遺憾，盼能及時回家奉養病母餘生，以及應曉薇精神渙散、在看守所抓蟑螂放生的不堪遭遇，但合議庭諭知2人先還押、待評議後裁定，卻沒問2人能付多少保證金，能否如願交保，似乎不樂觀。

京華城案起訴後，共有4在押被告續押，包括柯文哲、應曉薇與沈慶京、李文宗，沈、李於第2次延押期間，在7月21日各交保1.8億元與2000萬元，事前合議庭都訊問能提出多少保證金、是否接受科技設備監控防逃等。

柯文哲與應曉薇目前在第3次延押期間內，下月（10月）1日到期，今開庭之初，審判長諭知檢辯雙方，可將10月1日前預定傳喚的證人，列入今天調查有無延長羈押禁見必要的範圍，並言明今天不一定裁定，「不論今天裁不裁，不等於之後准不准」。

▲涉犯京華城案的台灣民眾黨前主席柯文哲，羈押至今將近1年。（資料照／記者黃哲民攝）

今庭訊於下午1點前結束，期間柯文哲與應曉薇及2人的律師團充分發言，但審判長完全沒問2人可提什麼交保條件，僅諭知還需評議，命2人先還押，且檢方今表示仍有多位證人待詰問、難保無勾串之虞，建請延長羈押禁見。

若柯文哲、應曉薇被裁定第4次延押至今年12月1日，期間仍有提前交保機會，比較可能的時間點，是10月7日柯文哲以證人身分完成詰問程序，切斷與同案被告及證人勾串的可能性。至於柯本案一審最長可羈押15個月、到明年（2026年）4月1日為限，但合議庭已排定今年底辯論終結，預料明年1月可能宣判，檢方也表明尊重合議庭對羈押必要性的判斷，柯一直被收押到判決日的機率很低。

檢方所稱仍待詰問的證人，包括9月中下旬的李文宗與妹妹、同案被告李文娟，10月2日之後同案被告黃景茂、柯文哲、沈慶京、應曉薇與吳順民，也將以證人身分應訊，這些人都跟京華城案圖利、違背職務行收賄重罪有關。

▲被稱為「橘子」的許芷瑜，已列為外逃通緝犯。（圖／翻攝自調查局）

此外，還有黃珊珊、張高祥、范有偉等關於「工作簿」檔案的證人，檢方主張，「工作簿」就是柯文哲親記的帳冊，記錄要感謝誰捐錢，已出庭證人均證實相關金流為真，可知「小沈1500」講的是錢、單位為萬元，不是下午3點鐘。

檢方重新提起尚未到案的柯文哲隨行秘書「橘子」許芷瑜角色，包括經手邱清章替陳盈助捐的300萬元，妙天捐1000萬元給柯文哲裝在行李箱，柯承認是「橘子」拉走、交代「橘子」怎樣用錢，可證許女是柯的帳房，「錢她在收、她在付」，柯若交保，無法防範2人勾串。

檢方主張，表面上，京華城行政流程有跑完，公務員作證也說依法開會、上簽呈、送公告公展，請都委會審議，但被問到京華城回饋內容，是否足以引用《都更條例》取得上百億元容積獎勵，「沒有公務員敢直接說這樣就是合法！」

檢方指京華城要求維持12萬0284平方公尺樓地板面積，台北市府早已定案刪除，柯文哲跟沈慶京密會後，卻指示將京華城回復樓地板面積的陳情送研議，違背北市府一貫立場，同時期，沈慶京捐210萬元政治獻金給柯的民眾黨，當然會被質疑圖利，甚至收賄。

▲柯文哲聲請具保停押，柯妻陳佩琪在院外守候，見夫搭囚車現身，不禁痛苦落淚。（圖／記者黃哲民攝）

檢方舉例相關公務員往來訊息顯示，有人說「真的不應該送研議」，還有人開會前說「基本上還是要看彭副，他不擋我們也沒辦法」、「過了會有一陣腥風血雨」、「然後我們答辯狀寫不完，柯快樂去選總統」、「反正都是基層人員的錯」、「有問題，都是基層沒有提醒嘛」等語。

檢方認為這些公務員真實心聲，代表已預料一定會出問題、但實在擋不住，可見程序合法不等於實體合法，且京華城歷經大小會議、議員陳情，柯怎會不知，若不知又怎會下條子指示，下指示代表市府決策，公務員就會全力達成，市長不該對沈慶京的要求照單全收，不然給沈當市長就好。

檢方更指柯文哲遭羈押禁見中，以他為名的社群帳號，卻再三PO文斷章取義庭訊內容，攻擊證人與司法人員、消費與本案無關之人，「毫不避諱隔空串證、製造輿論，妨礙審判，創造史無前例的司法奇觀」，請合議庭審酌「被告柯文哲越是積極的妨礙司法，司法就越應該守住純淨審判的防線」。

柯文哲的律師團反擊指出，檢方以誘導、誤導等不正訊問，迫使彭振聲等4名被告認罪，企圖羅織柯入罪，但至今出庭作證的17位貪污重罪證人，律師與檢方的戰績是17比0，對柯有利，歸因於檢方辦案先射箭後畫靶、沒辦到柯就沒意義的偏差觀念，使「偵查王者、天下第一檢的檢察官，辦案荒腔走板，經不起檢驗！」

律師團感性訴求柯在審理中喪父，因在押未能在父親臨終前隨侍在旁，是心中一輩子的痛，如今柯母高齡88歲、年邁多病，柯妻罹癌，每次旁聽開庭，在走廊駐足凝望、殷殷期盼丈夫回家，檢方不正訊問的錯誤，不該由柯以收押禁見來承擔，彭振聲完成作證、已無需防勾串的重要證人，請准柯交保陪伴妻子、照顧母親餘生。

▲涉犯京華城案仍在押的台北市議員應曉薇，出庭供稱在看守所抓蟑螂放生。（合成圖／ETtoday資料照）

應曉薇請求交保，自稱在看守所「每天學習抓牆上蟑螂，用衛生紙抓住再放生，因為我相信眾生平等」，害怕自己會被「關到死」，想回家擁抱母親。律師團說應曉薇羈押1年健康急劇惡化，暴瘦20公斤，精神渙散、身心狀況堪憂。

檢方表示，應曉薇涉案事證更明確，議員不該濫用職權，一邊幫助京華城陳情，一邊又透過實質掌控的協會向沈慶京收取款項，這樣就是收賄，有對價關係，已作證證人陳嘉敏、王尊侃證詞矛盾，有迴護應曉薇之嫌，後續仍須詰問證人連君蒲、吳順民，有防勾串必要。