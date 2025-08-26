「大專青年民主戰鬥營」落幕　韓國瑜：你們越強大台灣就越強

▲韓國瑜致詞勉勵，你們越強大台灣就越強。（圖／立法院中南部服務中心提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

立法院中南部服務中心主辦的2天1夜「114年大專青年國會民主戰鬥營」26日圓滿落幕，來自27所大專院校、40名優秀青年學子參加，這次營隊以「沉浸式國會體驗」為主軸，從立委宣誓到模擬法案辯論，讓青年深度參與民主實作，立法院長韓國瑜致詞勉勵，「你們越強大，台灣就越強。」

參加這次活動者是從全台眾多報名者中遴選出40名優秀青年學子，背景涵蓋法律、政治、工程、醫學等領域，展現台灣青年關注公共事務的蓬勃活力。

▲江啟臣出席閉幕式擔任頒證人。

韓國瑜在開幕式中致詞，他以生動譬喻點醒學員，「政治人物有如鮮花與野草，重要的是面對人生的選擇，是要掠奪資源還是奉獻社會？」他更勉勵學子要成為「像海綿吸收講者的知識」，以「麻辣火鍋式提問」向講者請益，把握每次對話機會，開拓視野。

此外，他也分享自身40年來觀察台灣薪資停滯與全球競爭態勢，提醒學員「現在年輕人的挑戰比我們那時更大，要多交朋友、多出國看看世界，不要只局限在舒適圈。」他誠摯鼓勵青年勇敢探索、放眼國際。

▲鄭照新出席專題演講。

閉幕式則由立法院副院長江啟臣擔任頒證人，頒發象徵立法、會議的議事槌與研習證書，表彰學員在模擬國會中的傑出表現。

活動還邀請立法院議事處處長高百祥、中研院政治所吳重禮所長、文化大學鈕則勳教授、SoWork 數據行銷創辦人王俊人、台中市副市長鄭照新等重量級講者，針對國會制度、國際外交、大數據輿情、媒體關係等議題深入剖析，讓學員從理論到實務都能獲得充分的養分。

▲韓國瑜提醒學員，勇敢探索、放眼國際。

最受歡迎的「模擬國會演練」環節，讓學員分組扮演立委與官員，針對五大法案—包括「青年基本法草案」、「人工智慧基本法草案」等展開辯論與協商，實際體驗政策對話與民主程序。活動不僅提升青年對立法院運作的理解，也種下未來從政或投入公共領域的種子。



立法院中南部服務中心表示，這次營隊成功連結青年的熱情與政治實務，未來將持續舉辦類似活動，擴大參與規模與培訓深度。