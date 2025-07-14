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思科攜手晉泰成立AIOT生態系發展基地暨研發中心　落點高雄

記者蘇晟彥／綜合報導

隨著數位科技與人工智慧加速演進，人工智慧物聯網（AIOT）正以前所未有的速度驅動產業升級與智慧城市轉型。基於思科台灣數位加速計畫（TDA）在高雄港整合先進技術的成功基礎，思科（NASDAQ: CSCO）攜手晉泰科技，宣布於高雄成立「亞灣 AIOT 生態系發展基地暨研發中心」，將串聯高雄在地創新團隊與產業夥伴，從智慧碼頭出發，推動 AIOT 解決方案與人才培育的跨域落地，積極回應全球數位轉型與永續發展的趨勢。

▲▼ 「亞灣AIOT 生態系發展基地暨研發中心 。（圖／思科提供）

「亞灣AIOT 生態系發展基地暨研發中心」啟用典禮邀集產官學研多方代表共襄盛舉，包括經濟部產業發展署署長 邱求慧、高雄市長 陳其邁、高雄市副市長 羅達生等，以及思科全球資深副總裁暨全球創新長 Guy Diedrich、思科全球副總裁 黃志明、思科台灣總經理 林岳田與晉泰科技董事長 吳星和等，一同見證計畫的重要里程碑。思科特別感謝經濟部產發署與高雄市政府的支持，使得此次基地的成立得以順利推進。

思科全球資深副總裁暨全球創新長 Guy Diedrich表示：「台灣在數位轉型方面展現了卓越的進展，而思科與合作夥伴晉泰科技攜手於高雄設立的『AIOT 生態系發展基地暨研發中心』，正體現我們致力於促進創新與永續發展的承諾。透過推動人工智慧（AI）、物聯網（IoT）與資安技術，我們的目標是助力台灣在全球數位經濟發揮重要角色，同時藉由強大的合作夥伴關係、人才培育與技術賦能，推動整個科技創新生態的成長。

三大平台啟動技術試煉，攜手生態系共建智慧港灣
為因應產業智慧化與營運韌性的升級需求，思科攜手晉泰科技打造三大創新平台，包含GSS+晉泰智慧數據中台、Smart + AI平台，以及全球維運支援平台，分別對應數據整合與資安查核、AI智慧應用與決策支援，以及跨國維運與全球服務三大核心能力，全面推動高雄產業智慧化與國際化進程。三大平台將於高雄港鴻明 70 號碼頭啟動應用試煉，聚焦人員安全監測、設備監控、ESG 碳盤查、危險氣體感測等 12 項智慧場景，並透過 AI 影像辨識與數位孿生技術進行實務驗證，協助建構具備擴散潛力的智慧港灣解決方案。

為加速創新應用的落地與擴展，計畫亦整合 25 家技術解決方案夥伴與21 家高雄在地企業，共同建構模組化 AIOT 生態系，並以高雄作為測試與示範節點，推動智慧港灣技術輸出至其他產業場域與國際市場。此項計畫已匯聚超過數億元的產業投資動能，亦具備推動海外輸出的潛力，體現台灣 AIOT 解決方案的國際競爭力。

▼思科全球資深副總裁暨全球創新長Guy Diedrich。

▲▼ 「亞灣AIOT 生態系發展基地暨研發中心 。（圖／思科提供）

推動國際視野與專業認證，打造 AIOT 關鍵人才基地
為因應 AIOT 應用擴展與高階技術人才需求，思科於「亞灣AIOT 生態系發展基地暨研發中心」同步啟動人才培育計畫，強化產學合作，培育具國際競爭力的專業人才。未來兩年內，預計投入資源培育5,000名AIOT專業人才，並協助1,500人取得業界領先且國際認可的思科證照。此計畫將結合亞灣數位發展藍圖，攜手高雄在地大學、在職訓練中心與國際課程資源，打造多元且實務導向的培訓模式，全面回應產業對關鍵技術人才的高度需求。

為進一步拓展在地人才的國際視野，思科亦將透過全球資源推動海外參訪計畫、引進國際級師資進駐，協助高雄發展成亞太區智慧產業與資安人才的關鍵樞紐，強化在地產業競爭力，並為台灣數位轉型與國際接軌奠定堅實基礎。

思科台灣總經理林岳田表示：「台灣在亞太數位發展中具備關鍵優勢，而高雄正展現出強勁的轉型潛力。思科將持續透過人才培育和技術合作，實質投入生態系建設，協助夥伴迎接下一階段的 AIOT 應用與智慧產業發展。」

亞灣AIOT生態系發展計畫主持人晉泰科技副總經理劉紹蔚表示： 「亞灣 AIOT 生態系發展基地暨研發中心，不僅是技術驗證與應用開發的平台，更匯聚跨域合作與人才培育的實踐動能。透過三大創新平台的推動、場域試煉展開以及生態系夥伴的參與，基地正逐步形塑為高雄智慧產業轉型的核心節點。未來，思科將持續深化與在地各界的合作，協助推動創新技術落地與可複製應用的擴散，強化高雄在亞太智慧產業版圖中的戰略定位，也為台灣在全球數位轉型浪潮中注入更具韌性的發展能量。」。

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