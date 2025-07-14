美國女子靠ChatGPT揭穿500萬美元遺產詐騙　十年糾紛即將重啟聽證

▲ChatGPT助力翻轉500萬美元遺產詐欺案 。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳立言／綜合報導

美國德州一名女子Rejeana Leatherwood近日於Reddit公開分享她利用ChatGPT協助處理父親遺產糾紛的真實案例，引起廣大關注。這起案件橫跨十年、牽涉金額高達500萬美元，原先遭法院及律師界忽視，如今即將於2025年8月20日重新開庭審理。

Rejeana的父親於2015年在墨西哥過世，身後留下龐大遺產。然而，一位自稱是其「合法妻子」的女子Irma主張擁有全部遺產繼承權，並迅速接管遺產管理，包含房產、汽車及企業資產。Rejeana指控對方偽造文件、私自焚毀財務資料，甚至奪走父親骨灰，使她和姊妹完全被排除在繼承之外。

由於案件跨國又涉及法律專業，加上律師費高昂，導致多年來遲遲無法推進。面對資源與經驗的雙重限制，Rejeana 決定求助於ChatGPT。她將累積近十年的文件、合約、法庭紀錄輸入AI系統，並指示ChatGPT扮演「德州遺囑認證專家」，協助完成以下工作：

◆系統整理近500份法律與金融文件

◆研究德州遺產法與訴訟程序

◆協助起草長達91頁的法院動議書與司法函件

◆梳理資產隱匿、文件造假、骨灰爭奪等事實證據

最終，她將整合內容送交法院，並請求重啟調查及實施司法稽核（forensic audit）。法院不僅接納動議，更正式排定聽證日期，象徵案件正式回到法庭程序。

這起案件引發廣泛討論，尤其是ChatGPT作為「非專業律師」卻能協助完成高品質訴訟文件。雖然AI實用性備受肯定，但Rejeana也強調，自己對所有內容都進行人工審核與交叉查證，避免誤用資料或引用錯誤法律條文。過去曾有律師依賴ChatGPT撰寫法律文件卻誤引虛構案例，引發職業風險，提醒用戶在運用AI工具時，須具備基本法律素養與判讀能力。

Rejeana在Reddit貼文迅速獲得上萬點讚，網友紛紛留言表示敬佩「你用AI做到一般律師不願做的事」、「十年糾紛靠一人翻盤，令人敬佩」、「這是AI技術正面應用的最佳範例」。

根據她後續更新，目前已向法院遞交11份動議，後續將追究Irma及相關律師的民事責任，並申請返還骨灰及查明資產去向。

這樁橫跨十年的遺產糾紛案件，如今因ChatGPT的協助而重見天日，也為AI在法律領域的應用開啟新的討論空間。它不只是一場個人奮鬥的勝利，更是人機協作、知識平權的具體展現。