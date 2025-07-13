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國際癌症會議越南登場！台越400醫界菁英共研「智慧醫療」

▲「2025年國際癌症研討會」在越南胡志明市登場。（圖／翻攝自Facebook／臺北榮民總醫院）

▲「2025年國際癌症研討會」在越南胡志明市登場。（圖／翻攝自Facebook／臺北榮民總醫院）

記者閔文昱／綜合報導

由台北榮民總醫院主辦的「2025年國際癌症研討會」近日在越南胡志明市登場，吸引超過400名來自台灣與越南的醫療專家與產業代表與會。此次研討會聚焦非侵入性癌症治療、手術技術與智慧醫療應用，展現兩國深化醫療合作、推動新南向政策成果。

本次會議由北榮國際醫療中心主導，結合高雄醫學大學附設中和紀念醫院、秀傳醫療體系及越南大水鑊醫院共同舉辦。北榮院長陳威明在開幕式表示，醫療合作應以「病人為中心」、「永續醫療」、「智慧創新」為核心，並強調此次活動不僅是學術交流，更是台越醫療體系接軌國際、共同進步的重要一步。

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▲「2025年國際癌症研討會」在越南胡志明市登場。（圖／翻攝自Facebook／臺北榮民總醫院）

研討會共發表37篇學術論文，涵蓋重粒子放射治療、達文西機器人手術、免疫與細胞療法、肝臟與骨髓移植、智慧醫療管理與人工智慧應用等前沿技術。同時，也分享台灣在傳統醫學結合安寧緩和照護、居家營養支持的整合經驗，展現「全人癌症照護」的實力。

越南商工總會副主席武新城致詞指出，台灣醫療產業實力雄厚，越方期盼藉由此次交流，促成更多技術轉移與醫療投資，加速越南醫療體系現代化。他強調，這不僅是合作契機，更是建立信任與長期夥伴關係的橋梁。

▲「2025年國際癌症研討會」在越南胡志明市登場。（圖／翻攝自Facebook／臺北榮民總醫院）

為配合新南向「以醫帶商」策略，會議現場也安排台越醫療業者展示慢性病管理系統、遠距醫療平台與AI醫療影像技術，促進雙方交流與業務拓展。本次活動也獲得越南台灣事務委員會及越南衛生部支持，展現雙方深化合作的高度共識。

大水鑊醫院副院長林越中表示，這場研討會是台越醫療實力整合的具體展現，也是一道象徵雙方共同守護病人使命的橋梁，期盼未來雙邊持續交流，攜手打造更完善的醫療照護體系。

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