女進店買農藥！老闆見「1細節」苦勸阻憾事　網讚翻：好人掙大錢

▲女子要買農藥，細心的店家發現她情緒不對。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸四川省德陽市一名女子近日走進農資店要買農藥，細心的店主發現她情緒不對，手上還帶有醫院的留置針，隨後對其耐心勸導。經過一個多小時的勸導，女子的情緒終於緩和，之後跟隨男友離開。臨別時，男友抱拳向店主表示感謝。

綜合陸媒報導，店主兒子陳先生透露，經溝通了解到，這位女子已經生病好幾年了，男友也一直守護積極的治療，長階段性的治療讓女子產生了一些負面情緒，不想治療，「她愛人當天勸導時語氣稍微重了點，但都是為了她好。」陳先生稱，媽媽很善良，遇到過很多這種情況，媽媽都會非常耐心的去開導。

消息曝光後，不少網友大讚「救人一命勝造七級浮屠」、「我老公爺爺也前幾天吃農藥去世了」、「細心的店主不僅救了她一個人，也救了她整個家庭」、「長年透析真的需要非常非常強大的心理素質」、「阿姨既細心又善良，祝阿姨生意興隆財源廣進」、「祝好心人掙大錢，平安健康」。

另外，也有人感嘆「人生百態各不相同，幸福相似，苦難千千萬」、「不治了吃吃喝喝過完最後的日子也行啊」、「以前不理解，現在也理解了」、「只要活著就有希望，但，活得，真的太累了」、「也就這樣的小地方，鄰里街坊都互相熟悉。換個大點的地方，賣完就賣完了」、「人與人的區別呀，有人看到耐心勸導，有人有負面情緒也只想安靜結束，有人有負面情緒卻選擇報覆社會，不過世界上還是好人多」。

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