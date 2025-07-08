ChatGPT測試神祕新功能「一起學習」　探索AI在教育中的新角色

記者吳立言／綜合報導

OpenAI近期傳出在ChatGPT中測試一項名為「Study Together（一起學習）」的全新功能，引發用戶與教育科技界的廣泛關注。根據部分用戶回報，這項功能已悄然出現在工具下拉選單中，但尚未全面開放。

據了解，「一起學習」並非傳統的答題模式，而是轉向引導式學習體驗。與其直接給出答案，ChatGPT在該模式下更傾向反問、提問並要求使用者自行作答，類似Google最新推出的教育專案LearnLM。部分觀察者也推測，未來可能新增多人共用的學習小組模式，讓多位使用者共同參與討論與解題。

針對這項測試功能的未來規劃，OpenAI尚未對外說明是否將全面上線、是否需訂閱ChatGPT Plus，亦未正式宣布具體時程。不過，ChatGPT本身在回覆中曾提及「OpenAI尚未正式宣布是否或何時向所有用戶開放『Study Together』，也未決定是否限定付費用戶使用。」

教育科技觀察人士指出，ChatGPT自推出以來，已快速成為教育領域的常用工具。教師用它來設計教案、學生將其視為個人家教，甚至也有人用來代寫報告，引發學術誠信爭議。此番新功能的出現，或許正是OpenAI試圖推動正面教育應用、抑制作弊行為的一步。

若「Study Together」成功落地，將有可能重塑AI與人類互動的教育模式，從被動知識提供者轉向積極的學習引導者。