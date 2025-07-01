蘋果Siri策略大轉彎？傳將考慮採用Anthropic或OpenAI模型

▲蘋果傳擬改用OpenAI或Anthropic模型重塑Siri。（圖／Apple）

記者吳立言／綜合報導

根據《彭博社》資深記者古爾曼最新報導，蘋果公司正積極評估是否捨棄旗下自研AI模型「Apple Foundation Models」，改以第三方大型語言模型（LLM）驅動明年新版Siri。若成真，這將是蘋果AI發展史上一次重大的路線轉變。

消息指出，蘋果已與OpenAI和Anthropic進行接觸，測試其模型在Siri任務中的實用性。特別是由Anthropic開發的Claude模型，在語意理解與語境回應方面表現最佳。然而，此舉已對蘋果內部AI團隊帶來巨大壓力與動盪。

根據古爾曼報導，蘋果近期已終止原先開發內部程式碼模型的計畫，並放棄去年在WWDC推出的Swift Assist背後的技術。目前，蘋果已讓Xcode接軌ChatGPT與Claude，並在內部開發流程中廣泛採用Claude作為AI協助工具。

這一連串調整也引發人事震盪。蘋果一名重要AI工程師Tom Gunter已於上週離職，另有參與開源AI框架MLX的團隊成員揚言集體請辭。據稱，Meta與OpenAI開出的薪資條件遠超蘋果，使得留才壓力更為嚴峻。

雖然蘋果目前尚未對外證實將全面放棄自家AI模型，但內部同時進行的「LLM Siri」計畫，與外部模型的合作案並行推進，顯示公司高層對於透過外部力量扭轉AI發展困境的信念日益堅定。

外界預期，若新版Siri最終由ChatGPT或Claude提供核心AI引擎，將大幅提升語音助理的理解與互動能力，也讓蘋果得以與Android陣營的AI助理正面競爭。然而，這也代表蘋果可能在生成式AI的核心技術競賽中，選擇了「策略整合」而非「全面自研」的道路。截至目前，蘋果、Anthropic與OpenAI均未對外發表評論。

若新版Siri最終採用外部模型，將有望彌補與Android陣營在語言智慧上的差距，並重新定義蘋果語音助理在生成式AI時代的角色。