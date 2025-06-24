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泰女慘遭盜照10年　竟是親媽沉迷網戀釣數十男

女子控訴，親生母親長年盜用她的照片和名義，在社群平台冒充身份，與多名男子發展曖昧關係。（pexels提供）

▲女子控訴，親生母親長年盜用她的照片和名義，在社群平台冒充身份，與多名男子發展曖昧關係。（圖／pexels提供）

圖文／鏡週刊

泰國一名女子近日在熱門節目《โหนกระแส（Hon Krasae）》中控訴，自己親生母親長年盜用她的照片和名義，在社群平台冒充成「她本人」，與多名男子發展曖昧關係，甚至曾讓其中一名男子誤認要與她結婚，導致女兒遭死亡恐嚇。事件曝光後，這名「恐怖媽媽」不僅不悔改，還在家中情緒失控，怒砸自己頭部，讓家人痛心又害怕。

受害女子「Noina」接受節目專訪時淚訴，媽媽已經利用她的照片與名字在LINE、Facebook、Instagram與TikTok等平台假冒她長達10年，與數十名男子進行感情交流。最初Noina並未察覺異常，只以為媽媽單純設女兒的照片當大頭貼，但後來陸續有男子認定她就是帳號主人，甚至有人提出求婚，情況才逐漸失控。

其中一名男子「K先生」便是在媽媽安排下與Noina見面，原以為只是普通會面，沒想到對方直接表明想娶她為妻。Noina質問母親時，母親卻辯稱對方只是「說著玩」。但此後類似事件不斷重演，她與親戚多次勸說母親停手，但始終無效。

受害女子「Noina」接受節目專訪時淚訴，媽媽已經利用她的照片與名字長達10年。（翻攝畫面）

▲受害女子「Noina」接受節目專訪時淚訴，媽媽已經利用她的照片與名字長達10年。（圖／翻攝畫面）

Noina指出，媽媽手段極為老練，不僅以她的名義與男子曖昧，還會要求她封鎖那些男子，以免真相曝光。最近更在TikTok發現一名男子「J先生」上傳她的照片，留言「工作累了嗎？好好休息，美女」，讓她震驚不已。她留言澄清後對方雖刪文，但媽媽竟大發雷霆，質問她「為何不安分點」。

在家人打算銷毀媽媽用來與男子聯絡的SIM卡時，這位恐怖母親竟情緒崩潰、怒砸頭部與家具，場面相當驚悚。Noina坦言，媽媽似乎已完全沉迷於假扮自己，彷彿認定自己就是「Noina本人」，已嚴重影響家人安全與心理狀態。

儘管家人希望帶母親就醫治療，但對方始終拒絕接受任何協助。Noina希望透過媒體呼籲社會重視，並期盼母親能正視自己的行為，停止這場長達10年的「身份綁架」。


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