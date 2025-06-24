OpenAI被控竊取智慧耳機技術　遭Google X衍生新創IYO提告

▲OpenAI於今年5月砸65億美元併購Jony Ive公司。（圖／OpenAI）

記者吳立言／綜合報導

由Google X實驗室衍生成立、致力於智慧穿戴設備開發的新創公司IYO，近日正式對OpenAI及其執行長奧特曼（Sam Altman）提起訴訟，指控對方在聽取其技術提案並親自體驗原型產品後，涉嫌抄襲IYO的核心概念與技術，轉而投資設計師Jony Ive的公司並推出相似產品，侵害其商標及技術權益。

根據訴狀，IYO強調其自2018年起即專注研發名為「IYO ONE」的音訊穿戴設備。該裝置具備16個波束成形麥克風，創造沉浸式音場，能以自然語言與使用者互動，提供即時翻譯、智慧搜尋、聲源聚焦與音樂推薦等功能。

IYO指出，OpenAI與設計工作室LoveFrom（由前Apple首席設計師Jony Ive創立）從2022年起就曾與其進行多次技術會議。會中，IYO不僅展示產品，更分享尚未公開的未來發展藍圖。Sam Altman更透過個人基金Apollo Projects參與相關討論。

然而，合作未能落實後，OpenAI於2025年5月21日宣布以65億美元收購Jony Ive的新創公司「io」，並揭露將推出新型AI音訊設備，引發IYO強烈不滿。該公司主張，OpenAI與LoveFrom此舉形同繞過原創者，挪用先前取得的技術與產品概念，並重新包裝為自家品牌。

IYO認為，OpenAI與io所開發的產品與IYO ONE在功能、技術與使用情境上高度相似，甚至連品牌名稱也可能對市場產生混淆。此次訴訟不僅涉及智慧財產權爭議，更可能對新創圈、AI產業與設計倫理產生深遠影響。

目前OpenAI尚未針對訴訟內容做出公開回應。根據外界觀察，此案或將成為2025年科技產業中最受矚目的智慧財產權爭議之一。