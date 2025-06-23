房仲喊女子「穿很騷」炎上！被質問強辯又沒說你　中信房屋出手了

▲她穿高中制服被笑很騷，男房仲詭辯「又沒指名道姓」，中信房屋處分曝光。（圖／翻攝自爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

一名女子投訴，她日前穿著高中生制服路過新北市中和區某早餐店時，被路邊正在用餐的中信房屋加盟店男房仲以「穿得很騷」等言語性騷擾，她不滿走上質問對方，沒想到對方硬拗說「我又沒指名道姓」。對此，遭點名的中信房屋加盟店目前已發文向女子道歉，並把說出不當言論的男房仲革職。

原PO在爆料公社App表示，她日前穿著高中生制服路外出，行經新北市中和區某早餐店時，被坐在店門外正在用餐的男房仲以「穿得很騷」等言語性騷擾，氣得她決定拿出手機錄影一邊走上前質問對方，為什麼要說出「穿得很騷」這種話。

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片可以看見，原PO質問完後，男子一臉無所謂的回答「我在說你嗎」，氣得她又說「你看著我的眼睛說的，你不承認沒有關係，但是請你對這世界保持一點善良，然後不要隨便因為你一張嘴巴就傷害到別人一整天的心情」，沒想到男子仍硬拗，「書都讀到哪裡去了？我又沒指名道姓，看著你就是說你嗎？」

原PO感嘆，怎麼會有人對穿高中制服的女生說「穿的很騷」，如果她真的是高中生，這種言論就構成了對未成年人猥褻，不敢想像若是未成年女生遇到這種情況會有多害怕無助，「即使我自認敢說話不怕事，事情發生的當下，我除了瞪他外，也無所適從」。

原PO最後說，這位先生說的話，旁邊的路人、早餐店阿姨都有聽到，連小女生都要欺負，真的不要怕別人在心裡瞧不起你，她發文的目的也不是想要公審人，只是想紀錄自己勇敢發聲，其次也是想鼓勵有類似經驗的女生，不要因為被騷擾而內耗。

▲中信房屋表示，涉事的男房仲已予以革職處理。（圖／翻攝自threads）

其他網友看了貼文後紛紛留言撻伐房仲，有人說「敢說不敢認啊，超丟臉」、「真的超級垃圾」、「公布噁男的臉讓大家肉搜啊」，也有眼尖的網友發現，這位男房仲身穿中信房屋的制服，並發現對方在某加盟店任職，加盟店的Google評論也隨即被1星負評灌爆。

對此，被點名的中信房屋加盟店表示，公司員工因個人不當言語與行為，對社會大眾造成不良觀感，公司深表遺憾，並已對該員工作出嚴正處分，予以革職處理，強調事件發生後，他們始終本著負責任的態度積極處理，絕無消極應對之情事，未來會加強內部管理與教育，防止類似事件再次發生。

