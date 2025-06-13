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GPTs模型選擇功能上線！打造專屬任務AI更簡單更彈性

▲▼ 。（圖／記者吳立言攝）

 ▲GPTs自定義功能進化，可選用不同AI模型版本 。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

OpenAI於12日正式發布ChatGPT最新版本更新，為自訂GPTs引入「模型選擇器（Model Picker）」功能，開放使用者在建立GPT時，自行挑選適合的語言模型。此舉將大幅提升GPTs的彈性與任務適應力，尤其有助於針對不同產業需求、效能要求與流程設計進行更細緻的調整。

根據OpenAI公布的發行說明，此項功能已於Plus、Pro與Team方案的網頁版用戶中上線。使用者在建立GPTs過程中，可從目前提供的所有模型中選擇，包括GPT-4o、o3、o4-mini等，並可指定「推薦模型」以引導後續使用者。

OpenAI表示，若GPT不包含自訂Action（例如外部 API 呼叫、第三方工具整合），可自由使用任一模型；而包含自訂Action的GPT，目前僅支援GPT-4o與GPT-4.1。這項設計平衡了模型靈活性與系統穩定性，有助於兼顧創作自由與平台一致性。

此一功能的推出，預計將促進企業與個人開發者更廣泛地部署自訂GPTs，不論是用於客服、教育、財務建議、技術支援或法律輔助等任務，都能依照需求指定最合適的模型，進而優化效能與使用體驗。

目前，企業版（Enterprise）與教育版（Edu）尚未啟用模型選擇功能，但官方表示將於日後陸續開放。

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