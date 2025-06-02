水庫水位下降驚現神秘石窟！內藏1043尊石佛「全部詭異斷頭」

▲大陸河南省鶴壁市淇縣奪豐水庫近日水位下降，露出一處石洞，洞內共有1043尊石佛。（圖／翻攝自魯中晨報）

圖文／CTWANT

大陸河南省鶴壁市淇縣奪豐水庫近日水位下降，露出一處石洞。該石洞的洞口雖小，裡面卻別有洞天，因石窟洞壁四周內布滿佛像，又被當地人稱之為「千佛洞」，洞內共有1043尊石佛，但頭部幾乎全部缺失。對此，淇縣文物旅遊管理局工作人員稱，當地確實有個內部布滿佛像的石窟，好幾年前就已被發現。

《魯中晨報》報導，近日有網友稱，河南省鶴壁市淇縣奪豐水庫水位下降，露出一處石洞，石窟洞壁四周布滿佛像，造型精細，栩栩如生，洞內還有較深的積水，吸引大批遊客前去打卡。淇縣文物旅遊管理局工作人員證實，當地確實有個內部布滿佛像的石窟，好幾年前就已被發現。

▲洞內1043尊石佛全部斷頭。（圖／翻攝自魯中晨報）

據了解，該石窟平時被淹沒在水中，只有水庫水位下降時才會顯露出來，石窟內部高2米左右，一面石壁正中間是一尊主佛，石窟內壁四周密密麻麻雕刻著很多小佛像，共有1043尊，但是佛洞常年被淹沒在水下，洞內的佛像已被腐蝕，不少佛像的首部和手部都已消失不見。

奪豐水庫的管理人員表示，千佛洞很早之前就被發現了，只有在水庫進行灌溉農田或者給城區供水時，水位下降才會顯露出來。由於石窟位在水庫區，並且長時間淹沒在水中，當地有關單位很難對佛像維護修繕，同時水庫可能會出現水位上漲的情況，目前禁止遊客前往參觀，現場也有水庫管理人員進行巡邏。

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