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轉戰德甲！「樊振東」與莫雷加德成隊友　中國隊：理解尊重

▲樊振東在巴黎奧運奪金。（圖／路透社）

▲樊振東在巴黎奧運奪金。（圖／路透社）

記者廖翊慈／綜合報導

中國28歲球王「樊振東」1日宣布，加入德國薩爾布魯根俱樂部（1. FC Saarbrücken TT），並將參加德國桌球甲級聯賽及歐洲冠軍聯賽。樊振東將與「六角戰士」莫雷加德成為隊友，該消息震驚桌球界。中國乒聯表示，理解與尊重樊振東的意願。

據《澎湃新聞》報導，目前樊振東仍處於奧運後的調整期，近期計劃透過，全國比賽以及國內外俱樂部比賽，逐步恢復運動狀態。樊振東將在2025-2026賽季正式加盟德甲俱樂部，並不影響參加中國國內全運會和乒超的比賽。

▲中國球王樊振東加盟。（圖／路透）

▲中國球王樊振東加盟德國薩爾布魯根俱樂部。（圖／路透）

樊振東自巴黎奧運後處於調整期，去年12月宣布退出世界排名，但明確表示不遠離桌球。而選擇加盟薩爾布魯根俱樂部的原因是，他在2016年，以19歲之齡替補上場，並首奪世界杯單打冠軍，此地被視為他的「福地」。

中國國內部分專業人士認為，中國國內賽事機會受限、管理爭議（如排名規則調整）促使樊振東尋求新路徑，「樊振東曾公開抵制『飯圈文化（一群粉絲組成的組織和團體，自發地給偶像助威或宣傳）』，倡導運動員權益，此次留洋也被視為，對職業自主權的實踐。」

▲▼莫雷加德期待樊振東的到來。（圖／翻攝自微博）

▲莫雷加德期待樊振東的到來。（圖／翻攝自微博）

對於即將和樊振東成為隊友，莫雷加德興奮直呼，「能和樊振東成為隊友真的太開心了，他打球好，人更好，已經太期待東哥加入啦，等你喔，東哥！」

薩爾布魯根俱樂部與歐乒聯表示，樊振東的加入如同里程碑。球迷們也非常支持樊振東回到夢想的起點，「離開中國隊這個烏煙瘴氣的地方吧！好好打球找回初心。」

樊振東將兼顧德甲與國內賽事（如乒超聯賽），維持「雙線戰鬥」。 中國乒協也發布了公告，表示理解和尊重運動員本人意願，並將全力支持和保障他，保持良好競技水平，為乒乓球事業再創輝煌。

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