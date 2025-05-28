Google推出免費開源App！打造人人可用的手機AI模型平台

▲Google釋出首款本地AI App，可離線運作，支援Gemma 模型 。（圖／GitHub）

記者吳立言／綜合報導

Google近日悄然釋出一款劃時代的開源應用程式「Google AI Edge Gallery」，這是一款專為在手機上本地運行AI模型而設計的App，目前已於GitHub正式上架Android安裝檔（.apk），iOS版本亦預告即將推出。

這項工具最大特色為完全免費、支援離線、多模態運作，可與最新推出的開源模型Gemma 3n系列完美結合，實現圖像辨識、文字對話等功能，皆可不依賴網路即時執行。

安裝App後，使用者可選擇三個主要模組：

＊Ask Image（影像詢問）：可分析圖片內容並回應問題。

＊Prompt Lab（提示詞實驗室）：提供創意對話範本，可自定義修改。

＊AI Chat（AI 對談）：提供與本地語言模型互動式聊天介面。

每個模組可透過下載範本啟用，或匯入自行訓練的模型進行擴充。一旦下載完成，即可在無網路環境下完整運行，大幅提升資料隱私與效率。

Google此次釋出的AI Edge Gallery 不僅讓開發者與一般使用者皆可輕鬆上手本地AI模型應用，也展現其在「邊緣運算（Edge Computing）」的積極佈局。目前可透過GitHub的官方頁面取得程式與後續更新，安裝方式簡單，僅需前往「Releases」區下載安裝檔，即可在Android手機上啟用完整功能。