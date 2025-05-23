專家分析：美國退出WHO　台灣兵分兩路機會更多

▲美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國川普政府在上任後宣布退出世界衛生組織（WHO），預計於明年完成相關手續。美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）在世界衛生大會（WHA）期間，透過預錄影片公開批評世衛組織官僚化、利益衝突及接受中國壓力，同時呼籲各國衛生部長共同建立「新合作時代」，包括創建新機構或重返透明且有效的現行機制。

台灣長期推動參與世衛的民間專家認為，美國的退出可能為台灣帶來更多機會。醫界聯盟基金會執行長林世嘉表示，任何組織都需要改革，而美國的離開或許正是促使世衛改善的重要契機。她指出，儘管美國在世衛的正式身分將於明年起失效，但仍作為聯合國成員，並持續協助提升台灣的國際能見度。

林世嘉提到，台灣的國際支持規模正在擴大。她回憶，2017年時僅有約7個國家聲援台灣參與世衛，如今已超過30個，包括德國和法國等與中國經貿關係密切的國家。這些國家不僅在公開場合支持台灣，甚至在世衛閉門會議中為台灣發聲。

世台聯合基金會聯席董事姜冠宇則指出，美國退出世衛可能削弱其在國際上的軟實力，而台灣的國際地位與美國的影響力息息相關。面對川普政府可能另起爐灶，他建議台灣採取「雙線策略」，同時在世衛和新合作機制中積極參與，並與美國民主黨陣營保持良好互動。

姜冠宇觀察到，今年世衛大會場外活動比往年更加熱絡，反映全球衛生需求依然旺盛。他認為，儘管世衛組織可能持續弱化，國際民間公衛團體的角色將更加重要，這些團體雖看似分散，但實際上與WHO有一定合作基礎，並擁有廣泛的人脈。

台灣未來的策略可聚焦於深化與國際民間團體的合作，尤其在世衛預算縮減的情況下，提供資金與人才支持，讓台灣的專家能更好地融入國際機制，擴大實質影響力。姜冠宇強調，台灣應把握場外合作的契機，透過與理念相近的國際夥伴攜手合作，找到切入點，推動台灣在全球公衛領域的參與。