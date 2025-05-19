I／O 2025前夕曝光　Google傳將推全新AI影片編輯工具「Flow」

▲Google I/O開發者大會在即。（圖／Google）

記者吳立言／綜合報導

Google傳出將在即將到來的I/O開發者大會上，正式發表一項全新AI影片編輯工具「Flow」。這項產品近日已在Google Labs的實驗平台中短暫上線，標語為「激發你內心說故事的人，生成影片」，預示其為一款面向創作者、教育工作者與行銷人員的影片生成工具。

▲Flow曾短暫出現在中Google Labs新的專案建立介面。（圖／X@testingcatalog）

據悉，「Flow」可能承襲去年I/O所推出的VideoFX 工具中的「Storyboard」概念。當時「Storyboard」允許使用者以敘述方式生成一系列圖片，並再以此轉換為影片。不過這項功能在正式推出前即被移除，而 VideoFX 隨後改為專注於單一影片的生成。如今「Flow」可能是「Storyboard」的獨立延伸版本，整合了 Google 強大的生成式影像模型 Imagen 與影片模型 Veo。

目前外界預測，Google將在I/O 2025發表Veo 3與Imagen 4兩款模型的更新版本，Flow則可能結合兩者提供更完整的影片創作流程，用戶可以輸入敘述生成一系列圖像，再轉為具結構的影片片段。

有早期測試者發現，Flow已出現在Google Labs中，並短暫開放過新的專案建立介面，但目前功能已被關閉。據了解Flow至少已開發超過一年，若在I/O現身，將可能在活動後不久逐步推向更多用戶。

Google此舉不僅再次強化其在AI內容生成領域的佈局，也代表其試圖為影片創作帶來更直覺與自動化的製作體驗。