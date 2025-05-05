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Google Gemini 2.5 Pro打破AI界限　成功通關《寶可夢藍版》

▲▼gemini通關寶可夢藍。（圖／X@sundarpichai）

▲Gemini 2.5 Pro成功破關經典GameBoy遊戲《寶可夢藍版（Pokémon Blue）》。（圖／X@sundarpichai）

記者吳立言／綜合報導

Google旗下最強大的人工智慧模型Gemini 2.5 Pro，近日成功破關經典GameBoy遊戲《寶可夢藍版（Pokémon Blue）》，引發全球網友關注。Google執行長Sundar Pichai在社群平台 X（原推特）上興奮發文表示：「精彩的結局！Gemini 2.5 Pro剛剛通關《寶可夢藍版》！」

這場直播挑戰名為「Gemini Plays Pokémon」，實際上是由一位自稱為Joel Z.的30歲軟體工程師主導，他並未隸屬於Google。不過，Google團隊對此計畫相當關注與支持，包括Google AI Studio的產品負責人Logan Kilpatrick 也曾分享進度，指出Gemini已經成功獲得第五枚道館徽章，當時他還開玩笑說：「我們正在開發API，全名是『Artificial Pokémon Intelligence（人工寶可夢智慧）』。」

此次Gemini的挑戰，也被視為是對AI模型通用能力的一種實驗。早在2月份，Anthropic公司也曾展示其Claude模型嘗試挑戰《寶可夢紅版（Pokémon Red）》的成果，並指出Claude的「擴展思考與代理訓練」讓其能夠應對這種「意想不到」的任務。這兩款遊戲皆為1996年發行、紅藍雙版本的GameBoy經典作品。

雖然目前Claude尚未完成《寶可夢紅版》通關，Gemini的破關成就是否意味著它表現更佳？Joel Z.在Twitch頁面上提醒觀眾：「請不要將這次成果視為AI模型遊玩寶可夢能力的指標。Gemini與Claude使用不同的工具與資訊來源，無法直接比較。」

事實上，兩套系統都需搭配所謂的「代理架構（agent harness）」運作，這套系統會將遊戲畫面加上額外資訊傳給AI模型，再由模型判斷應對策略，並透過模擬按鍵操作遊戲角色。

Joel Z.也坦承，在Gemini破關過程中確實有「開發者介入」，但強調這並非作弊。他表示，「我的介入是為了提升Gemini的整體決策與推理能力，並未提供任何具體提示，像是某一關卡的攻略。」唯一一次類似提示的情況，是告訴Gemini要與火箭隊成員對話兩次以取得升降梯鑰匙，但這其實是《寶可夢黃版》才修正的程式錯誤。

目前「Gemini Plays Pokémon」仍在持續開發與優化當中，相關工具與架構也隨之進化。這次Gemini成功破關《寶可夢藍版》，不僅是一項有趣的技術展示，也再次引發人們對AI多元應用潛力的熱烈討論。

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