Google Gemini 2.5 Pro打破AI界限　成功通關《寶可夢藍版》

▲Gemini 2.5 Pro成功破關經典GameBoy遊戲《寶可夢藍版(Pokémon Blue)》。(圖/X@sundarpichai)

記者吳立言/綜合報導

Google旗下最強大的人工智慧模型Gemini 2.5 Pro,近日成功破關經典GameBoy遊戲《寶可夢藍版(Pokémon Blue)》,引發全球網友關注。Google執行長Sundar Pichai在社群平台 X(原推特)上興奮發文表示:「精彩的結局!Gemini 2.5 Pro剛剛通關《寶可夢藍版》!」

What a finish! Gemini 2.5 Pro just completed Pokémon Blue!  Special thanks to @TheCodeOfJoel for creating and running the livestream, and to everyone who cheered Gem on along the way. pic.twitter.com/E2pn3tpfEb