賴清德2點將寫新紀錄　孫立方接大總管、首位女陸官正期生升將官

▲國防部發言人孫立方少將，晉任國防部政務辦公室中將主任。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

國軍5月1日有一波新的將官調動，在晉任的少將名單中，包括國防部通次室通信資源綜合處處長雷詠淇上校，晉任國防部通資次長室資戰處少將處長，她的晉任創下陸軍官校女性正期畢業生晉任將官的第一人；另外，現任國防部發言人孫立方少將也接任國防部政務辦公室主任，晉任中將，寫下史無前例由政戰將領擔任「大總管」的紀錄。

雷詠淇為陸軍官校正期生畢業，畢業後分發到通資部隊。她先後擔任資通電軍指揮部資通支援第3大隊大隊長丶陸軍八軍團七五資電群指揮官，後來則調任國防部通資次長室綜合處上校處長；本次晉任通次室資電處長，晉任陸軍少將。

國軍目前現役的女性將官，包括：國防部政戰局長陳育琳中將、陸軍後勤指揮部政主任辜麗都少將、陸軍八軍團政戰主任龔瓊玉少將，以及空軍通航聯隊聯隊長蕭人瑾少將；不過，由於5月1日，辜麗都退伍，而雷詠淇晉任少將，因此女性將官人數仍維持4員。

除了雷詠淇的晉任，寫下陸軍官校女性正期畢業生晉任將官的紀錄，另外一位打破前例的，則是國防部軍事新聞處長兼發言人孫立方少將，要於5月1日將接任國防部政務辦公室主任，並晉任中將，這是寫下史無前例由政戰將領擔任「大總管」的紀錄。

國防部軍聞處長一職，將會由軍聞處副處長喬福駿暫代，熟悉相關業務，未來不排除正式出任發言人，而孫立方仍在現階段，會繼續暫兼發言人。

▼國防部通次室通信資源綜合處處長雷詠淇上校，晉任國防部通資次長室資戰處少將處長。（圖／國防部提供）

