珍奶僅排第4！台灣10大國民小吃出爐　第1名超意外

▲《網路溫度計DailyView》公佈網友討論聲量最高的十大台灣小吃。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

提起台灣小吃，你的腦海是否也立刻湧現出誘人的畫面？是那香氣四溢、令人食指大動的滷肉飯？還是那酥脆多汁、一口咬下就欲罷不能的炸雞排？又或者是Q彈滑順、風靡全球的珍珠奶茶？《網路溫度計DailyView》運用精密的《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體進行深度調查，揭曉了網路聲量最高的十大台灣小吃，這些歷久彌新的經典美食，不僅僅是味蕾上的享受，更承載地方文化記憶，每一口都令人難以忘懷。

台灣夜市吸引無數外國旅客前來品嘗指標性國民小吃美食，《網路溫度計DailyView》近期公佈網友討論聲量最高的十大台灣小吃，沒想到珍奶竟跌出前三名。

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台灣前4名國民美食各具魅力，第一名是水餃，以其薄皮多汁、餡料豐富成為街頭巷尾常見的美味，無論搭配佐料或冷凍烹煮都深受喜愛；第二名是炸至金黃酥脆的雞排與鹹酥雞，香氣四溢，是台灣人與國際遊客都難以抗拒的經典炸物，知名店家如派克、艋舺、豪大大、台灣鹹酥雞、鹹酥李及爆紅的熊厚呷鹹酥雞皆是人氣之選；第三名則是以濃郁湯頭、軟嫩牛肉和彈牙麵條擄獲人心的牛肉麵，紅燒與清燉各有風味，是深植人心的國民美食記憶，西門町富宏與建宏各有擁護者，台北捷運也曾推出牛肉麵地圖。

排行第四名的珍珠奶茶，是台灣獨創的飲品代表，以滑順奶茶與Q彈珍珠的完美結合，成為享譽國際的台灣之光，各式手搖飲店推陳出新，春水堂與翰林茶館被視為首創，50嵐、珍煮丹、CoCo都可、大苑子、鶴茶樓、清心福全、麻古茶坊、再睡五分鐘、迷客夏等連鎖店亦各有特色。

▲水餃榮登討論度最高的國民小吃。（示意圖，photoAC）

第五名的臭豆腐氣味獨特，炸、烤、蒸煮各有風味，是勇者的美食挑戰；米糕與油飯則排名第六，皆為傳統家常味，做法與口感略有不同，PTT上常見筒仔米糕與散米糕的爭論；第七名滷肉飯、肉燥飯則是台灣餐桌經典，濃郁香氣令人難以抗拒，新東陽亦推出調理包方便即食。

湯包、小籠包以其皮薄餡鮮、湯汁飽滿的特色位居第八，如彰化「莊手工鮮肉湯包」以爆汁和多樣內餡聞名，而新北湳雅夜市「板橋小籠包」更創下日銷4千顆的佳績。第九名滷味是常見的國民宵夜，透過獨門滷汁將各式食材滷得入味，台北西門町「老天祿滷味」以其冷滷味聞名，深受明星喜愛，師大夜市的「燈籠滷味」則是香氣四溢的人氣排隊名店。第十名的肉圓是台灣各地做法和醬料多元的人氣小吃，北部和彰化以北偏愛油炸的Q彈口感，南部則以清蒸的清爽滋味見長。



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